10 tip per il successo dei Big Data

La mole crescente dei Big Data necessita di una gestione strategica che possa avvantaggiare il business. Qui di seguito alcuni consigli di MHT.

Pulire prima tutti i dati

Evitare la tentazione di consolidare i dati da più fonti senza prima eliminarle. Sebbene ciò possa richiedere del tempo, pagherà in termini di semplificazione dello sviluppo dei report, riduzione delle complessità del progetto e ottimizzazione dei risparmi associati.

Tenere d’occhio l’obiettivo finale

Pensare attentamente agli obiettivi di business intelligence e alle informazioni che saranno di maggior valore per l’organizzazione. Identificare priorità come migliorare le prestazioni operative, comprendere il comportamento dei clienti o gestire i rischi. Le soluzioni di analisi e i modelli di dati possono quindi essere adattati alle differenti esigenze.

Porsi le domande giuste

La visione più preziosa delle prestazioni aziendali è raggiunta predeterminando esattamente quali informazioni sono necessarie e quindi ponendo domande specifiche sui dati. Molte aziende implementano soluzioni di big data e si aspettano approfondimenti senza prima decidere cosa devono sapere. Domande vaghe non riceveranno risposte chiare.

Adottare un approccio di collaborazione

Al fine di ottenere i migliori risultati è importante lavorare in collaborazione con il team di analisi coinvolgendo i principali soggetti interessati della specifica attività fin dall’inizio. La collaborazione fornirà le conoscenze e le competenze per mantenere ed estendere la soluzione custom di big data più adatta per l’azienda.

Rivedere prima della ricodifica

Collaborare con uno sviluppatore esperto e un data scientist per garantire che i report esistenti siano formattati in linea con quelli inclusi in un nuovo sistema di analisi. La standardizzazione delle strutture e dei calcoli delle tabelle, ad esempio, contribuirà ad eliminare incoerenze che potrebbero essere costose e lunghe in termini di risoluzione in futuro.

Budget per flessibilità

Molte organizzazioni commettono l’errore di sovrastimare il numero di report di cui hanno bisogno come parte della loro nuova soluzione di analisi e questo può essere costoso in termini di commissioni di sviluppo di terze parti. È molto più economico allocare il budget allo sviluppo di una soluzione “self-service” che consente agli utenti di creare i propri report in caso di necessità. Ecco che Power Bi, la soluzione di business intelligence integrata in Microsoft Dynamics 365 fornisce soluzioni custom per ogni azienda di altissimo livello.

Dare priorità all’executive dashboard

Un’interfaccia user friendly che fornisca ai senior manager informazioni accurate nel modo più semplice possibile è la chiave per garantire che il sistema sia ampiamente utilizzato. Una volta ottenuto il buy-in dal team di gestione, il resto dell’attività seguirà.

User experience first

Garantire una soluzione che garantisca una user experience smart e agile per produrre rapporti accurati che migliorino il processo decisionale. Se l’interrogazione di un sistema richiede competenze di programmazione avanzate, sarà di difficile utilizzo, di conseguenza, verrà abbandonata.

Investire in competenze, non solo in soluzioni

La formazione del personale è fondamentale per progettare il successo. Le squadre che sono equipaggiate sin dal primo giorno con le competenze necessarie per utilizzare un sistema fluente assicureranno che un’azienda riceva un rapido ritorno sul proprio investimento. Può anche risparmiare una grande consulenza e spese di sviluppo per lavori che possono essere completati internamente.

Non sottovalutare mai l’impatto di un update

I moderni sistemi di back office possono ridurre il tempo necessario per raccogliere informazioni da diverse fonti e questo è fondamentale per facilitare la reportistica di business intelligence. Ridurre il tempo necessario per completare le informazioni richieste per i report aiuta a velocizzare il processo decisionale.

Se vuoi saperne di più su una corretta gestione dei Big Data contattaci e seguici sui nostri social