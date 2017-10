Inside MHT

Tutte le notizie degne di nota che riguardano il day-by-day di MHT: comunicazioni, annunci, opportunità per il team e molto altro di ciò che è accaduto in quest’ultimo mese

Riunione organizzativa MHT – 12.10.17

Lo scorso 12 ottobre è stato presentato, ad una platea ristretta di MHT, il primo documento di riorganizzazione aziendale. Il percorso è stato definito in accordo tra i responsabili Marco Auddino, Marco Mocellin, Stefano Pizzolato e Marco Terrin, con il benestare del nostro CEO, Alfredo Belsito. Durante l’incontro è stata analizzata la situazione attuale di MHT e sono state individuate le aree di miglioramento e le linee guida da seguire per attuare il cambiamento. Gli aspetti principali che interesseranno questo rinnovamento si incentrano sul modello di gestione ed il modello organizzativo interno all’azienda, che verrà strutturato in modo da garantire una maggiore efficienza del lavoro e di utilizzo delle risorse. Anche i recenti cambiamenti all’interno di Microsoft sono stati spunto di riflessione, per una ristrutturazione che rispondesse maggiormente alle esigenze sia del mercato che del nostro vendor, orientato sempre di più a parlare di piattaforma e non più di singolo prodotto.

Nei prossimi giorni verrà rilasciato il documento presentato, inclusivo di organigramma, mentre nelle prossime settimane verranno condivisi ulteriori dettagli e le prime disposizioni operative per la riorganizzazione.

Improve your english!

La Scuola di Formazione di Engineering mette a disposizione dei corsi per potenziare il proprio livello d’inglese, non perdere questa occasione, compila il modulo che trovi qui e manda una mail a segreteria@mht.net

Nasce Engineering Balkan

La nostra controllata MHT Balkan da ottobre ha ampliato le sue attività diventando Engineering Balkan. I piani di sviluppo previsti permetteranno un’ulteriore crescita del nostro gruppo di lavoro su Microsoft Dynamics 365. Auguriamo a tutti un buon lavoro!

Convenzione Espresso Hotel Milano.

Per tutti i membri dell’MHTeam non milanesi in trasferta, abbiamo stipulato una convenzione con questo hotel a poca distanza dalla nostra sede di Pioltello, più esattamente a Novegro di Segrate. Se siete curiosi e volete darci un’occhiata, potete farlo cliccando QUI