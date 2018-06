3 plus dei Predictive Analytics per le HR

La digital transformation è ormai trasversale e permea tutti i settori aziendali: dal magazzino al finance, dal marketing alle HR. La diffusione della digitalizzazione all’interno del business ha portato una rivoluzione sia nei confronti dei processi che delle strategie adottate. Digitalizzare i processi delle HR sta incontrando non poche resistenze all’interno delle aziende, ma dati i risultati più che positivi l’adozione del digitale dovrebbe diventare un focus di tutte le aziende.

Gli Analytics sono diventati un fattore chiave nel processo HR complessivo, ridefinendo in modo significativo le pratiche di assunzione.

In questo contesto, l’analisi predittiva aiuta le aziende a rimanere proattive, valutare ed anticipare gli esiti o i comportamenti dei candidati sui dati reali, dovuti a:

I grandi volumi di dati provenienti da una varietà di canali e piattaforme di social media per la ricerca del lavoro

per la ricerca del lavoro Il crescente utilizzo di soluzioni di analisi della forza lavoro che sono ora facilmente accessibili e disponibili

La capacità di creare algoritmi da tassi di disoccupazione, indici di crescita, PIL, numeri di fatturato e altre tendenze per valutare le esigenze / esigenze future dei team / responsabili delle risorse umane.

Ecco alcuni plus degli Analytics per le HR:

Miglioramento della qualità del processo di recruiting

La qualità del recruiting è maggiormente influenzata dalla Predictive Analysis. Grazie alla combinazione dei processi di recruiting con le prestazioni di produzione, i dati sul logoramento, le informazioni sul ciclo di vita dei dipendenti e il feedback sul sondaggio di coinvolgimento, le organizzazioni possono ora creare prototipi in grado di prevedere le prestazioni future di un richiedente. I modelli di assunzione vengono ora ripensati come processi più intelligenti integrando la costante valutazione dei dati in arrivo e utilizzando la Predictive Analysis per suggerire i canali e i budget di recruiting giusti, in base al ruolo specifico.

Sourcing intelligente ed efficiente

Il sourcing è spesso un punto dolente per i recruiters, che richiede lunghi periodi di tempo e analisi infinite. La Predictive Analysis aiuta i team delle HR a ottimizzare le loro strategie di recruiting, rimuovendo fonti scarse o inefficaci. Inoltre, gli stessi modelli possono essere utilizzati per valutare le commissioni di lavoro, le società di reclutamento di terze parti, i recruiters interni, tra le altre fonti.

Recruiting più rapido e preciso

La Predictive Analysis ha un impatto significativo sulla velocità di assunzione. Man mano che il modello di assunzione continua a svilupparsi e diventa più articolato e puntuale, anche la capacità di selezionare rapidamente i candidati più adatti migliora notevolmente. I recruiters possono ora muoversi rapidamente, tagliare il disordine inutile e stabilire connessioni con il candidato, e andare avanti rapidamente. Di conseguenza, vengono selezionati solo i candidati più adatti.

Per supportare i processi delle HR, una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Talent, può fare la differenza per l’azienda, per una soluzione omnicanale e all in one, che coniuga le funzionalità ERP e CRM per l’HR Management.

