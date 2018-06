3 tip di Machine Learning per il business

Il machine learning e l’AI sono tecnologie che si sono evolute rapidamente nell’ultimo decennio. Gli assistenti vocali intelligenti, le piattaforme di streaming video che raccomandano contenuti personalizzati e sistemi di navigazione che suggeriscono i percorsi migliori in tempo reale per evitare il traffico, sono tutti esempi di AI e machine learning nel mondo dei consumatori.

Le soluzioni di machine learning aziendali devono soddisfare le differenti esigenze di molti tipi di aziende, tutte con indicatori di business personalizzati. Questo comporta la necessità per il CIO di alcune riflessioni preliminari sull’implementazione delle soluzioni di apprendimento automatico. Ecco qui di seguito qualche esempio:

Preparare i Big Data per il machine learning

La maggior parte delle organizzazioni oggi raccoglie enormi quantità di dati, poche di esse sono organizzate in modo tale da essere immediatamente inserite in un algoritmo di machine learning. Il 51% dei CIO cita la qualità dei data come ostacolo all’adozione del machine learning presso le proprie aziende. I dati possono anche essere archiviati all’interno di diversi dipartimenti, anche questo è un problema organizzativo. Grazie a soluzioni come Microsoft Dynamics 365, lo storage e il data management non è più un problema, i data sono in cloud, accessibili e condivisibili all’interno di tutta l’azienda. Dopo aver generato il buy-in di base con i settori di punta dell’azienda, i CIO possono quindi iniziare il duro lavoro di implementare il machine learning a livello globale dell’organizzazione.

No all’approccio “one size fits all”

Negli ultimi tempi ci sono state moltissime società che affermano di fornire soluzioni di machine learning out-of-the-box che risolvono casi d’uso specifici. Alcuni analisti ritengono che tali soluzioni renderanno presto l’apprendimento automatico così facile che la maggior parte dei lavori di Data Scientist saranno presto obsoleti. Ad esempio, Gartner prevede che il 40% delle attività di data science saranno automatizzate entro il 2020. Ma mentre è vero che i perfezionamenti tecnologici rendono l’apprendimento automatico più facile da implementare,ma ancora il processo non può definirsi automatico o automatizzato. Oggi, nessuna soluzione di machine learning è veramente “taglia unica”, come lo sarebbero molte applicazioni software. Per essere davvero di impatto, devono essere adattati alle esigenze aziendali di ciascuna organizzazione, tenendo conto delle differenze nei processi aziendali, nei flussi di lavoro, nei sistemi aziendali e nelle priorità aziendali. Grazie all’integrazione con una soluzione come Dynamics 365 , questo processo può essere snellito in maniera significativa.

Change management efficace

Coinvolgere le parti interessate è la chiave per un’implementazione di successo. Tutti coloro che lavorano nel business dovrebbero essere coinvolti in un’implementazione di machine learning da zero. La comunicazione efficace è fondamentale. I CIO devono spiegare in che modo l’implementazione del machine learning assumerà molte attività ripetitive e insensate in azienda, consentendo agli employee di svolgere un lavoro a più alto valore aggiunto. Ad esempio, l’estrazione automatizzata dei documenti tramite machine learning può aiutare i dipendenti a dedicare più tempo all’analisi e all’azione anziché immettere manualmente i dati. Potrebbe anche rendere il customer service più efficiente, consentendo a un programma di machine learning di fungere da chatbot in grado di rispondere a domande comuni, liberando gli agenti di supporto per concentrarsi su domande più complesse dei clienti, integrandolo con il modulo dedicato in Dynamics 365.

