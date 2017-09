3 vantaggi del passaggio al cloud

La migrazione verso il cloud, è una scelta intelligente per tutte le aziende che desiderino rimanere competitive su un mercato che è in continua evoluzione. Il cloud ha molte possibilità e funzionalità interessanti per la gestione aziendale e consente di realizzare soluzioni complesse ed articolate con un investimento adeguato alle necessità aziendali del momento. In particolare diviene possibile risolvere ed affrontare efficacemente una serie di problemi:

Crescita dell’azienda, con aumento del volume dei dati e della numerosità degli utenti. La scelta di un public cloud permette di attivare nuove risorse in modo sostanzialmente immediato e solamente a partire dal momento in cui queste necessitano realmente.

permette di attivare nuove risorse in modo sostanzialmente immediato e solamente a partire dal momento in cui queste necessitano realmente. Integrare diverse funzionalità SW ed applicativi in un unico ambiente, con tutti i benefici di non dover soffrire per problemi di installazione e compatibilità

ed applicativi in un unico ambiente, con tutti i benefici di non dover soffrire per problemi di installazione e compatibilità Disponibilità della versione più aggiornata ed efficiente del SW di base. (sistemi operativi, database , etc).

di base. (sistemi operativi, , etc). Livelli di sicurezza nel controllo degli accessi e fruibilità dei dati non facilmente raggiungibili in installazioni locali. I recenti episodi di attacchi hacker si sono sostanzialmente infranti non raggiungendo i data center del public cloud Microsoft .

si sono sostanzialmente infranti non raggiungendo i del . Viene a mancare la necessità di adeguare periodicamente l’infrastruttura HW (sia per obsolescenza che per necessità di ampliamento delle risorse) che la versione del SW di base per mantenerlo compatibile con l’evoluzione degli applicativi di nuova uscita.

Sintetizzando le precedenti considerazioni passare al public cloud Microsoft è conveniente perché:.

Affidabilità delle applicazioni e dei dati

Il cloud offre flessibilità, scalabilità e sicurezza. Alcune tipologie di dati, in particolar modo quelli sensibili, necessitano di una sicurezza di alto livello, e nonostante i pregiudizi sulla nuvola, il cloud è la risposta più adatta. Il problema dello storage viene risolto una volta per tutte: tutti i dati sono facilmente rintracciabili e recuperabili nella nuvola, così che sia possibile avere in linea il dato con continuità e sicurezza di accesso e diffusione dell’informazione anche in presenza di un’evoluzione e crescita rapide dell’Azienda.

Costi della migrazione

Molte aziende migrano verso la nube perché è un’azione decisamente conveniente. Il cloud è quasi sempre più conveniente rispetto alle installazioni on premises se valutato su arco temporale di medio e lungo periodo.

Le soluzioni IaaS (Infrastructure as a Service) si sono quasi sempre dimostrate più economiche rispetto all’investimento in hardware e sw che si trova ad essere molto costoso non solo in una fase iniziale ma anche nel tempo per la necessità di adeguamenti ed ampliamenti.

La soluzione di public cloud PaaS (Platform as a Service) utilizzate come uno standard su cui costruire ed implementare delle applicazioni web di ogni genere con la possibilità di integrare quanto specificamente realizzato con applicativi esistenti propri e di terze parti, soluzioni IoT, etc.

Le opzioni SaaS (Software as a Service) offrono un ampia gamma di soluzioni che vanno da applicativi di produttività personale ad ERP di ultimissima generazione. Le tecnologie adottate rendono compatibile e possibile l’inter-operatività di tutta l’offerta dello stack Microsoft.

Scegliere il giusto Cloud Hosting

Scegliere il public cloud Microsoft Azure garantisce sicurezza, affidabilità, e soluzioni personalizzate per ogni esigenza dell’azienda.

Per scoprire di più su Microsoft Azure e le soluzioni peersonalizzate per le tue esigenze cloud contattaci e seguici sui nostri social