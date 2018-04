3 vantaggi di Microsoft Azure per il Manufacturing

Le aziende manifatturiere continuano a cercare modi per migliorare l’efficienza e incrementare la produttività. In un panorama competitivo, ogni azienda si affida alla tecnologia per fare la differenza, avvantaggiarsi a livello competitivo e aumentare il numero dei propri clienti.

Microsoft Azure e Microsoft Dynamics 365 sono le soluzioni per permettere uno sviluppo digitale e tecnologico ideale per il Manufacturing.

Ecco 3 vantaggi:

1.Predictive Maintenance

La produzione richiede un investimento di capitale significativo ed è fondamentale mantenere le apparecchiature in funzione per realizzare il ROI previsto e per servire adeguatamente i clienti. I tradizionali programmi di manutenzione possono aiutare, ma inevitabilmente le apparecchiature si rompono causando costosi tempi di inattività. Grazie all’integrazione con la tecnologia IoT, i tecnici dell’assistenza di sono in grado di identificare i problemi prima che causino guasti. Ciò consente di eseguire in modo proattivo riparazioni che fanno risparmiare tempo e correzioni più rapide. L’analisi avanzata di Azure consente di ottimizzare i consumi, anticipare le esigenze di manutenzione ed evitare costosi tempi di inattività e ritardi.

2.Migliorare l’efficienza

Mantenere l’attrezzatura in funzione è la prima priorità di qualsiasi operazione di produzione. Il secondo è assicurarsi che l’apparecchiatura funzioni al massimo dell’efficienza. Utilizzando Azure e Microsoft Dynamics 365 è possibile utilizzare una soluzione per monitorare e utilizzare tali dati per migliorare l’efficienza e le prestazioni. La soluzione raccoglie, integra e organizza i dati dei sensori da apparecchiature remote attraverso la supply chain globale per supportare approfondimenti in tempo reale, analisi predittiva e manutenzione preventiva.

3.Produzione digitale

Molte aziende stanno sfruttando la tecnologia per trasferirsi in un ambiente di produzione digitale intelligente. Utilizzando Azure, Azure Machine Learning, Azure IoT Suite e Microsoft Dynamics 365, alcuni produttori stanno sviluppando nuovi ecosistemi di intelligenza che migliorano la progettazione dei prodotti e delle componenti, in maniera digitale prima di metterli in produzione. Questo permette di “stressare” il prodotto prima ancora che diventi fisico, ottenendo un risparmio dei costi e un aumento della produttività. I produttori si stanno rendendo conto che la modernizzazione non solo migliora la linea di fondo, ma aumenta anche la soddisfazione del cliente. La tecnologia di leva come Azure consente loro di creare interazioni innovative con i dispositivi e i sensori connessi, creare offerte che evolvano con le esigenze dei clienti e incoraggiare la fedeltà alla marca. Questo è un vantaggio per entrambi i produttori e i clienti.

Se vuoi saperne di più su Microsoft Azure e Microsoft Dynamics 365 contattaci e seguici sui nostri social