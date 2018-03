3 vantaggi di Microsoft Dynamics 365 for Talent per le HR

La crescente adozione di software per le risorse umane (HR) ha contribuito a semplificare il processo di analisi dei dati e ad accelerare le “connessioni sociali” fornendo al management la velocità necessaria per agire su queste intuizioni in tempo reale e fruibili.

L’implementazione di soluzioni digital per le HR ha iniziato a subire un processo di sviluppo. Le resistenze nelle aziende sono molte, ma l’efficienza del digital ingolosisce le stesse. Microsoft offre con Talent una forte integrazione tra l’applicativo di gestione di HCM Human Capital Management e LinkedIn, una delle piattaforme social più diffuse ed utilizzate per la ricerca di personale.

Ecco 3 trend di digital per le HR, che stanno prendendo piede e che trovano in Talent uno strumento efficace ed immediato di applicazione.

Da automazione a produttività

Per molti anni il focus per le HR è stato quello di automatizzare e integrare i processi. Questo significava automatizzare processi come la busta paga online, la tenuta dei registri, la gestione dell’apprendimento, colloqui e assunzioni, valutazione delle prestazioni, compensation & benefit etc

Questo aspetto dovrebbe essere la base su cui costruire qualcosa di veramente digitalizzato per le HR. E’ necessario implementare un HR Management System che sia efficace ed efficiente, in grado di alleviare il carico di lavoro interno delle funzioni HR, soprattutto in presenza di un’alta numerosità del numero di dipendenti gestiti. Ecco quindi tramite Microsoft Dynamics 365 for Talent la possibilità di affidare direttamente al dipendente l’inserimento, consultazione, aggiornamento di molte informazioni, utilizzando un sistema basato sul cloud, che offra un accesso controllato e la possibilità di operare in modalità collaborativa.

I dati mostrano che circa il 45% delle aziende è ancora focalizzato sull’automazione del processo di base piuttosto che su sistemi ad HIHR (high impact human resources).

Il modulo Microsoft Dynamics 365 for Talent, si occupa della gestione dei processi e delle automazioni necessarie per le risorse umane ma estende l’operatività ad un’interazione tra le funzioni interne ed il dipendente più efficiente e produttiva, immediata ed in tempo reale.

Gli Analytics per le HR

Una volta gli Analytics erano rivolti esclusivamente a dati digitali, ora invece si parla di People Analytics, un business, oltre che una capacità manageriale, che si basa sull’analisi delle HR. Quella che una volta era una tecnica posseduta da specialisti di dati, è divenuta ora un business ed una disciplina manageriale. Ciò significa che nel 2018, più organizzazioni stanno sviluppando una funzione di analisi delle persone, con le relative sfide di prioritizzazione di numerose richieste di dati, fusione di più fonti di informazioni con soggetti organizzativi eterogenei e la costante tensione tra la centralizzazione della funzione di analisi in “Business Intelligence” o la specializzazione all’interno di discipline funzionali.Il team di people analytics è responsabile dello sviluppo di modelli e dashboard in grado di colmare le lacune comunicative tra i team leader e i dirigenti. A partire da maggio 2018 per effetto del GDPR, si presenta la necessità di introdurre team di governance per garantire la sicurezza e la privacy dei dati dei dipendenti, per coordinare le informazioni delle singole persone. La sfida è andare oltre la produzione di visualizzazioni di dati e reporting, per generare reali analisi e scenari utilizzabili per supportare le decisioni delle persone.

Lo sviluppo del Recruiting

Il recruitment è il processo HR in cui le aziende spendono di più, e si trova ad essere anche uno degli aspetti che più necessita di rivoluzione digitale.

Il recruiting di posti di lavoro qualificati è stato rivoluzionato da strumenti open source, con sistemi automatizzati di tracciamento dei candidati (ora chiamati sistemi di gestione del recruiting) e valutazioni migliori. Anche in questo caso, l’introduzione del GDPR, automatizzare i processi di selezione sarà un plus, soprattutto per una corretta gestione dei dati dei candidati.

Microsoft Dynamics 365 for Talent offre un avanzato strumento di supporto al recruiting, integrandosi nativamente con LinkedIn, una delle più diffuse piattaforme social spesso utilizzate per ricercare e contattare i candidati ottimali per soddisfare le richieste ed esigenze dell’Azienda.

