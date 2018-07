4 plus di Microsoft Azure IoT Edge

Settimana scorsa Casa Redmond ha annunciato la disponibilità di Microsoft Azure IoT, la piattaforma di edge computing su cui stava lavorando da qualche tempo.

Il timing del rilascio è stato estremamente accurato, seppur “in ritardo” rispetto ad Amazon Greengrass. Inevitabilmente, le dinamiche del mercato si sono evolute nell’ultimo anno dando al team Microsoft l’opportunità di allinearsi con gli scenari dei clienti. In secondo luogo, Microsoft ha avuto la possibilità di costruire la sua piattaforma per renderla migliore rispetto all’unica altra offerta, cioè quella di Amazon.

Ecco 4 plus della piattaforma Microsoft Azure IoT:

Piattaforma Open Source

Azure IoT Edge è disponibile come progetto open source.

I casi di utilizzo dell’edge computing sono ancora in evoluzione, laddove ci si aspetta che i clienti utilizzino la piattaforma in modi unici. Per consentire flessibilità e apertura, Microsoft ha aperto il codice sorgente della sua piattaforma edge computing. Attraverso questo, i clienti saranno in grado di personalizzare le loro implementazioni basate su IoT Edge di Azure. Aggiungendo protocolli legacy, l’integrazione con le soluzioni di gestione delle risorse esistenti, l’interoperabilità con protocolli di comunicazione proprietari e formati di dati diventa possibile attraverso la personalizzazione del codice sorgente di Azure IoT Edge. Open sourcing edge è una mossa geniale di Microsoft. Aumenta solo la confidenza e la fiducia dei clienti.

Engagement dell’ecosistema

Azure IoT ha già un vivace ecosistema di OEM e ODM che ora viene esteso a IoT Edge di Azure. Il programma di certificazione IoT Edge ha il concetto di certificazione basato sulle capacità. A ciascun fornitore che partecipa al programma di certificazione viene assegnato un livello per identificare la propria capacità. Ad esempio, un fornitore che si rivolge al runtime di base otterrà il livello 1 mentre un altro fornitore con una robusta offerta di sicurezza è idoneo per il livello 4. Questo marketplace basato sulle capacità consente ai clienti di scegliere tra un ampio ecosistema di partner che offrono soluzioni di edge computing.

Microsoft ha inoltre integrato Azure IoT Edge con Visual Studio Team System e Visual Studio Code. Gli sviluppatori possono utilizzare modelli predefiniti per iniziare a costruire i moduli. Con VSTS, i clienti possono implementare pipeline CI / CD per gestire l’intero ciclo di vita dei moduli.

Cybersecurity

Azure IoT Edge è un’estensione logica della piattaforma IoT di Azure. Sfrutta i servizi come il servizio di provisioning dei dispositivi per decine di migliaia di dispositivi in modo sicuro. Security Manager incorporato funge da nucleo di sicurezza ben definito per proteggere il dispositivo IoT Edge e tutti i suoi componenti. Gli ODM possono scegliere di rafforzare la piattaforma tramite Hardware Security Modules (HSM).

AI @ Edge

Microsoft ha semplificato l’esecuzione di modelli di machine learning. Ogni modello responsabile per l’inferenza può essere impacchettato e distribuito come un modulo standard. Gli sviluppatori possono comporre i loro modelli su Azure tramite Data Science VM o Azure ML Studio. Azure IoT Edge supporta anche i modelli in esecuzione esportati dai servizi AutoML di Azure come la visione personalizzata. Poiché ogni modello è solo un contenitore / modulo, i nuovi modelli possono essere rapidamente spinti al limite.

Azure IoT Edge svolge un ruolo cruciale nella visione di Microsoft di fornire Intelligent Cloud e Intelligent Edge. Alcune delle decisioni di progettazione come i moduli containerizzati, la stretta integrazione con HSM, i plugin per Visual Studio trasformano Azure IoT Edge in una delle piattaforme di elaborazione edge più complete del settore.

Per saperne di più contattaci e seguici sui nostri social