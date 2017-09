4 plus di Office 365

Microsoft Office 365 è il tool di supporto ideale per tutte le aziende. I vantaggi di adottare una soluzione del genere sono molteplici, dalla facilità dell’utilizzo a nuove funzionalità per velocizzare ed aumentare la performance lavorativa e collaborativa.

Smart Working

Uno dei maggiori vantaggi di Office 365 è la possibilità di lavorare in qualunque luogo ci sia una connessione internet, grazie al cloud, e da qualunque tipo di device dallo smartphone al tablet (se si possiede una versione desktop, si hanno a disposizione 5 dispositivi per utente). La user experience con un’interfaccia familiare per gli utenti della soluzione di casa Redmond, è facile ed intuitiva.

Collaborazione

Ogni team può collaborare in maniera più smart e veloce. Ogni membro può contribuire alla modifica di uno stesso documento (o un foglio di calcolo, una presentazione, etc.), evitando così il rischioso sovrapporsi di versioni differenti che andranno poi unificate. Grazie alla potenza del cloud, i documenti, i file si trovano a disposizione di ogni team in un unico luogo.

Cybersecurity

Grazie al cloud anche la gestione dei dispositivi mobili diventa più sicura e più agile: queste funzionalità consentono di controllare Office 365 sui telefoni dei dipendenti per proteggere le informazioni aziendali. Se il telefono di un dipendente viene perso o rubato, può essere rimosso in remoto per impedire a chiunque non abbia accesso a ricevere dati aziendali.

Microsoft Office 365 mantiene elevati standard di sicurezza che soddisfano le esigenze di ogni cliente.

I protocolli di sicurezza incorporati vengono utilizzati per proteggere le informazioni dalla sicurezza fisica all’accesso dell’area amministratore fino ai controlli degli utenti. Microsoft Office 365 protegge le tue informazioni con una protezione elevatissima minimizzando così il rischio di esporre le tue informazioni riservate sulla rete.

Con Office 365 è possibile impostare chi può accedere alle informazioni ed eventualmente limitare l’accesso a determinate aree/informazioni. Questo è per garantire che all’interno dell’organizzazione le informazioni siano protette e gestite internamente.

Update automatici

Con Office 365 si ha sempre la versione più aggiornata dei programmi, grazie agli update automatici effettuati in cloud. Non è più necessario aggiornare tutte le versioni su tutti i device su cui è installata. Questo consente un risparmio di tempo e denaro.

Per saperne di più su Office 365 e studiare la soluzione più adatta alle tue esigenze contattaci