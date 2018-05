4 tip di digital project management

Essere un project manager, oggi, richiede non solo capacità “tecniche” ma anche soft skills decisamente sviluppate. L’avvento, l’accelerazione e il costante sviluppo della digital transformation, hanno richiesto un costante aggiornamento da parte del project manager. Grazie a soluzioni come Microsoft Dynamics 365, il lavoro diventa agile e smart, con la possibilità di gestire ogni progetto in maniera personalizzata, puntuale e on budget e on schedule.

Ecco alcuni tip per il project manager:

Avere tutti i dettagli del progetto prima di iniziare

Creare un ambito di progetto completamente dettagliato approvato da tutte le parti interessate è una necessità: se la stesura del progetto iniziale ha abbastanza dettagli, l’azienda e il cliente interagiranno attraverso la sua produzione. Le richieste di modifica avverranno su ogni progetto, ma ciò consente di gestire il cliente quando qualcosa non rientra nell’ambito di applicazione. Grazie a Dynamics 365 avere una overview del progetto, del budget, dei tempi diviene semplice e sempre modificabile.

Avere il giusto e corretto team di gestione del progetto.

Affinché un progetto abbia successo, è necessario disporre del team di progetto giusto, persone le cui competenze ed esperienze possano essere di supporto per la gestione delle incombenze. Grazie al resource management integrato in Dynamics 365, il digital project manager sa sempre chi è impegnato su cosa, e quali siano i suoi obiettivi e tempi di lavoro anche in ambienti e logiche intercompany.

Stabilire deadlines, assegnare carichi di lavoro e milestones

Determinare quali membri del team sono responsabili per quali parti di lavoro in anticipo significa rafforzare la responsabilità di ogni membro. Un programma di gestione delle attività è un modo semplice per farlo: Dynamics 365 è integrato così da condividere real time aggiornamenti, segnalare deadlines e gestire milestones; se si impostano solo traguardi di lungo termine o di alto livello, non ci si rende conto che un progetto è in difficoltà fino a quando non è troppo tardi, meglio predisporne di frequenti.

Mantenere i membri del team motivati ricompensandoli quando vengono raggiunte le milestones indicate e previste

Per garantire che i progetti rimangano in pista, evidenziare il raggiungimento delle milestones può essere un ottimo modo per tenere traccia dei progressi mantenendo motivati i membri del team. Fissandoli con anticipo, ogni membro del team sarà più motivato a raggiungerli

Microsoft offre un’ampia gamma di strumenti per la gestione dei progetti, tutti tra loro integrati ed in grado di scambiarsi informazioni ed aggiornamenti in tempo reale. La più ampia opportunità viene offerta all’interno di Dynamics 365 for Finance & Operations, grazie ad una completa copertura della gestione contabile, della produzione su commessa, di acquisti e vendite, offerta e WBS di progetto, gestione e pianificazione delle risorse.

Per una gestione più orientata verso la gestione di servizi, le funzionalità di PSA Project Service Automation, permettono di realizzare attività di controllo, preventivazione e consuntivazione più snelle.Entrambi gli applicativi si integrano e scambiano informazioni con MS Project, consentendo visualizzazioni grafiche ed immediate, ripianificazioni (drag & drop) che aggiornano immediatamente le diverse situazioni.

