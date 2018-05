4 tip di digital recruiting

Nell’era digitale, dove la competizione per i migliori talenti è più intensa, spetta agli HR Manager utilizzare tutti gli strumenti innovativi per attrarre e impressionare i potenziali candidati – molto prima che le richieste di lavoro siano persino disponibili.

Oggi le persone in cerca di lavoro hanno un mondo di informazioni online a portata di mano. La ricerca attiva è costante, secondo gli studi, in genere le persone favoriscono le aziende che offrono opportunità di carriera, formazione, salari interessanti e benefits variegati, nonché, ovviamente, una work-life balance elevata.

Spetta quindi agli HR Manager, di affrontare questa tendenza con un approccio proattivo volto a creare relazioni con potenziali candidati e familiarizzare con tutto ciò che il loro marchio ha da offrire.

Qui ci sono 5 modi in cui i recruiters possono raggiungere questi obiettivi nell’era digitale:

Catturare l’attenzione dei talenti

I millennial preferiscono un approccio basato sulla tecnologia per la ricerca di un lavoro. Vanno in ogni caso alle fiere di carriera, ma si occupano principalmente di ricerca e interazione con le aziende attraverso bacheche di lavoro online e social media.

Ecco perché è fondamentale per gli HR Manager identificare i tipi di dipendenti che sperano di attirare, determinare quali località fisiche e digitali frequentano e andare lì – ovunque – con programmi intelligenti che si distinguano dalla concorrenza di reclutamento.

Promuovere il proprio brand

I candidati insistono sul coinvolgimento a più livelli delle aziende cui sono interessati. Per soddisfare queste aspettative, l’HR Manager deve considerare di promuovere la propria azienda come brand, essendo sempre aggiornato su tendenze e innovazione, costruendo una vetrina in cui i candidati possano essere consapevoli dell’importanza di quell’azienda prima ancora che ci sia una posizione aperta.

Inoltre, è importante avere una presenza attiva fiere del lavoro a cui potrebbero partecipare dei candidati ideali per l’azienda. Tali eventi possono essere una miniera d’oro economica per trovare e influenzare il talento e l’attenzione dei media che attirano può contribuire a estendere il riconoscimento del marchio.

Come funziona l’azienda

L’HR Manager oltre a sottolineare quali siano le competenze, le soft skills del candidato ideale, deve dare una panoramica su quali siano le opportunità che ci sono all’interno dell’azienda. Per esempio, in quanto tempo è possibile avere un avanzamento di carriera, quali siano gli obiettivi primari da raggiungere, come sono organizzati i team, se internamente è prevista una politica di job rotation. Il modo più semplice, e più accattivante, è quello di strutturare un video, che incontri le esigenze agile e smart dei candidati e che sia efficace per l’azienda.

I dipendenti come brand ambassador

Chi meglio dei propri dipendenti può raccontare quali siano i benefit di un’azienda? Chi meglio di loro può fare da brand ambassador? Le aziende più evolute lo sanno benissimo, ed è per questo che cercano di trasformare i propri dipendenti in sostenitori del brand. Grazie a testimonianze, video, e case study è possibile diffondere la voce su quanto sia appagante lavorare per quell’azienda. Anche i social giocano un ruolo molto importante, dove ogni dipendente può condividere contenuti, job opportunities sul proprio profilo, aumentando il traffico e l’attenzione sull’azienda.

