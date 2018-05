4 tip di digital team management

Il modo di lavorare, oggigiorno, ha subito una radicale rivoluzione: l’azienda non è più solo un luogo fisico, ma una realtà che condivide più modalità di aggregazione per un obiettivo comune. Lo smart working, il coworking e molte altre realtà, stanno diventando delle alternative più che valide. Grazie allo sviluppo tecnologico, è possibile essere connessi in ogni momento da qualunque device, condividere non solo strategie ma documenti e risorse utili per tutto il team

Come fare però per guidare al meglio questi team virtuali? Ecco 5 tip

Comunicare in modo efficace

Al centro della collaborazione c’è la comunicazione, centro delle difficoltà nella gestione di un team virtuale. Sebbene ci siano più strumenti che mai che consentano ai team distribuiti di comunicare tra loro molti di essi sono basati su testo e quelli tendono a perdere una parte cruciale della comunicazione. Le persone finiscono per” leggere “le affermazioni che gli altri stanno facendo e iniziano a interpretarle come qualcosa di diverso rispetto all’intenzione originale. Il team può scheggiarsi mentre alcuni individui si sentono ostracizzati dal gruppo, portando ad una perdita di produttività. e, come leader di una squadra, è importante prestare attenzione per assicurarsi che le interpretazioni errate siano ridotte al minimo. Qualora sorgano incomprensioni, meglio sollevare la cornetta, o fare una videochiamata questo permetterà di rimuovere quei filtri che potrebbero essere di troppo.

Documentazione accurata

Lavorando a distanza tutti i team virtuali devono essere allineati. Questo significa, che le decisioni importanti, magari prese in una chiacchierata che da informale diventa formale, debbano essere documentate, così che tutti possano comprendere processi, strategie ed obiettivi. Condividere tutti i documenti in maniera ordinata e smart è possibile grazie a SharePoint.

Cross team

E’ importante che in ogni team virtuale vi siano figure differenti, con differenti ruoli per permettere una migliore struttura e consegna del progetto. Piccoli team equilibrati e funzionanti, in cui ci sia non solo una comunicazione efficace ma anche sintonia di vedute.

Project management digitale

Il team leader deve prestare la stessa cura e la stessa attenzione al proprio team virtuale che presterebbe ad un team “fisico”. E’ quindi fondamentale fare scelte concrete o creare strutture organizzative per fornire ai lavoratori in remoto il tipo di attenzione che si presenta organicamente quando tutti lavorano nello stesso edificio. Un buon digital project manager sa come strutturare al meglio il team e valorizzarne le risorse.

