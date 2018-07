4 tip di Office 365 per i vendors

Office 365 è la suite Microsoft più conosciuta ed utilizzata nel mondo. Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint sono gli strumenti di supporto per il business più facili, intuitivi ed diffusi di sempre. Ma qual è il metodo migliore per fare in modo di vendere la suite di Office 365 nel miglior modo possibile?

Ecco alcuni tip:

Identificare la piattaforma di destinazione più adatta all’organizzazione

Office 365 è la suite che permette di continuare a utilizzare le applicazioni di produttività sul desktop, garantendo che i file siano archiviati in modo sicuro nel cloud e che l’accesso alla posta elettronica sia facile, flessibile e in grado di essere ridimensionato.

Il predominio di Office 365 nello spazio di produttività del cloud, ora più di 120 milioni di utenti business in tutto il mondo, è dovuto in gran parte all’ubiquità delle applicazioni di Microsoft Office e alla familiarità delle persone nell’utilizzo di Excel, Word e PowerPoint negli affari. La scelta di Office 365 consente ai team di operare a terra lavorando in modo collaborativo online con semplici opzioni di modifica. Inoltre, offre anche funzionalità antivirus e di gestione dei diritti più avanzate.

Crea con cura il percorso di migrazione

È risaputo che durante la migrazione al cloud, più l’architettura del cloud stesso è complessa, meno è probabile che la migrazione abbia esito positivo. Per ridurre al minimo la complessità e il rischio di compromettere i dati durante una migrazione, è bene strutturare prima l’architettura della soluzione, considerando la mole di dati, la dead line, la struttura stessa del progetto, mitigando l’impatto della migrazione sul cliente.

Molti project manager utilizzano Office 365 Marketplace per trovare strumenti di migrazione adatti ai propri clienti, per rendere la migrazione efficace ed efficiente

È importante notare che quando si sceglie il percorso di migrazione del cliente, l’agilità e l’economicità nominale non sono sufficienti. Il modo migliore per procedere è selezionare una risorsa cloud che sia intimamente familiare con una particolare configurazione e offra servizi di supporto della migrazione applicabili, come Microsoft Dynamics 365.

Sviluppare un singolo sistema di record per i team per condividere contatti e conversazioni

La migrazione a Microsoft Dynamics 365 è la soluzione più consigliabile: combina CRM ed ERP in un’unica soluzione ed è un passo nella giusta direzione per le aziende che desiderano utilizzare ERP in una capacità limitata o come gestione aziendale integrata soluzione che include Office 365, Outlook e Power BI per i report.

Dynamics 365 i dati di contatto e la cronologia degli ingaggi da sistemi disparati in un unico sistema di record con profili socialmente arricchiti facilmente accessibili attraverso i membri del team, i canali e le piattaforme.

Facilitare la user experience per l’adozione da parte degli utenti finali

In definitiva, il successo di una migrazione nel cloud non è nella funzionalità tecnica promessa, è come l’organizzazione reagisce e si adatta ad essa. Gli ITC che affrontano i punti critici dell’utente finale, oltre a fornire supporto per l’help desk con un servizio completamente gestito, offrono le migliori possibilità di consentire una trasformazione del posto di lavoro di successo.

Per saperne di più su Office 365 e Dynamics 365 contattaci e seguici sui nostri social