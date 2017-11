4 tip di project management per il Manufacturing 4.0

Il mondo del Manufacturing è in continua espansione, e diviene necessario applicare delle best practices di digital project management per rispondere a tutte le esigenze di un mercato in trasformazione ed evoluzione.

La produzione sta crescendo esponenzialmente, le catene di approvvigionamento aumentano la loro complessità, cosa che richiede una progettazione sempre più puntuale.

Ecco 4 tip di project management per i manufacturers:

1. Stabilire i requisiti

Una delle prime attività di ogni progetto è definire il progetto e tutto ciò che deve essere fatto, raccogliendo i requisiti che includono le analisi sui dettagli dei prodotti, tempi, aspettative di qualità, ecc.

L’impostazione degli obiettivi e la definizione dei requisiti per raggiungerli è il primo passo per qualsiasi progetto, indipendentemente dalla metodologia. Il team dedicato al progetto deve essere scelto con cura, ed essere poi messo nelle condizioni di lavorare al meglio delle sue possibilità e skills. Grazie a Microsoft Dynamics 365 e al suo tool di resource planning management, diventa più facile per il project manager, scegliere, allocare e gestire le risorse. Così facendo l’obiettivo comune diventerà più chiaro per tutti.

2. Scegliere una metodologia

Un metodo o un processo per la gestione del lavoro contribuisce a creare una cultura di persone in grado di affrontare senza paura i progetti e di ottenere le cose e promuove un linguaggio comune per parlare di come raggiungere gli obiettivi. Ci sono molte metodologie e approcci da utilizzare per gestire i progetti e tutti sono utilizzati da team di produzione. Non esiste una giusta scelta: utilizzare l’approccio che abbia più senso per la propria squadra e sia più in linea con il modo in cui l’organizzazione si avvicina al lavoro. Ad esempio, le organizzazioni ben conosciute nella produzione Lean tendono ad adottare un approccio snello per la gestione dei progetti. Altri gruppi di produzione hanno già familiarità con approcci “a cascata” (waterfall); quelli che si affidano pesantemente all’automazione e ai sistemi IT potrebbero scegliere metodologie Agile.

MHT nell’implementazione dei suoi progetti adotta una metodologia Agile denominata CRP (Customer Room Pilot) coniugata nelle specificità operative di Dynamics 365 attraverso un’evoluzione della metodologia standard Sure Step di Microsoft.

3. Utilizzare uno strumento di gestione del progetto

Una volta scelto un approccio o una metodologia e si hauna buona comprensione dei tuoi requisiti e obiettivi, è necessario scegliere un tool di gestione del progetto. Lo strumento giusto è Dynamics 365 for Finance and Operations per gestire e condividere le informazioni grazie alla possibile integrazione con SharePoint e per l’intero processo di realizzazione del prodotto.

Dynamics 365 supporta tutti i processi del progetto e sarà di aiuto per raccogliere tutti i requisiti, creare un calendario, creare un bilancio, monitorare i progressi, gestire gli stakeholder e le risorse per assicurarsi di completare il lavoro in tempo e in budget.

Microsoft mette inoltre a disposizione un avanzato strumento di gestione del progetto, che parte dalla sua definizione in fasi controllate di cui viene monitorateo l’avanzamento ed il completamento con successo, disegna i processi attraverso un moderno sistema di BPM Business Process Modeler, e supporta sia il Cliente che il Partner implementatore di progetto in tutte le fasi operative e documentali.

4. Implementare un processo di gestione dei rischi

Nella produzione, la gestione dei rischi è assolutamente imperativa. I progetti che il team dovrà gestire hanno un impatto diretto sugli obiettivi aziendali principali e sul posizionamento sul mercato.

I rischi sono problemi identificati prima che diventino realtà.

Il passo successivo è quello di dare priorità ai rischi per impatto e importanza, e soprattutto, assegnare un responsabile di gestione di ogni rischio. Ogni risultato viene poi condiviso con il team e i rischi cominciano a rientrare in una curva negativa.

La metodologia di Microsoft per Dynamics 365 prevede un’analisi dei rischi, con elaborazione di piani per riparare al verificarsi delle situazioni estreme così come alla definizione di azioni correttive e preventive volte ad evitare accadimenti che possano compromettere il buon esito del progetto.

