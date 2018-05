4 tip per trasformare il ruolo del CIO

Il ruolo del CIO, con l’avvento della Digital Transformation, assume sempre più un connotato di managerialità. Non basta più saper gestire le esigenze dell’IT, ma saper leggere dati, studiare strategie di business, cercando di restare competitivi in un mercato in continua evoluzione. Con il cloud, l’infrastruttura cambia volto e diventa omnicanale e funzionale, richiedendo un’evoluzione di business, che solo il CIO può portare a compimento.

Ecco qualche tip per fare la differenza nel ruolo del CIO:

Supportare con infrastrutture adeguate l’evoluzione del business

La preoccupazione aziendale è quella di coinvolgere più clienti, generare maggiori entrate, creare una maggiore fedeltà al marchio ed espandersi verso nuovi mercati. Il CIO assume un ruolo strategico per mantenere la rilevanza aziendale grazie a questi obiettivi. Diviene quindi, necessario creare sistemi per raccogliere, gestire, analizzare e agire sui dati di misurazione che alla fine possono aiutare i dipendenti a generare entrate. Microsoft Dynamics 365 è la soluzione agile che permette di creare le infrastrutture più adatte e personalizzate per ogni tipo di business.

Elaborare report intelligenti non solo analitici

Ogni giorno il numero dei report generati all’interno dell’azienda aumenta di volume. I Big Data sono in crescita costante, ciò significa che una mera analisi non è più sufficiente a fare la differenza nel mondo del business. La differenza reale è data da un’analisi di qualità. Il sistema utilizzato dovrebbe essere in grado di fornire informazioni significative che aiuteranno a raggiungere gli obiettivi. Ciò significa fornire sistemi e strumenti che consentano il machine learning il rilevamento delle anomalie e un’analisi qualitativa importante. Grazie all’integrazione con Power BI, lo strumento di business intelligence, Microsoft Dynamics 365 è in grado di ottimizzare al meglio i report trasformando la quantità in qualità.

Investire in sistemi con la flessibilità necessaria per crescere ed evolversi

“Misurare tutto” è la via del futuro. È un “must” per tutte le aziende competitive. Quindi, pianificare di creare sistemi flessibili e scalabili che possano ospitare più metriche, più eventi, più clienti e più analisi per soddisfare i requisiti aziendali in evoluzione, è una necessità reale. Nuovi carichi di lavoro relativi a metriche aziendali, metriche di sistema e dati dei sensori comporteranno la necessità di distribuire nuovi componenti architetturali: il CIO è il ruolo chiave in grado di gestire questi carichi di lavoro. Microsoft Dynamics 365 è una soluzione flessibile per utilizzare un’infrastruttura sempre nuova non su sistemi vecchi.

Costruire un’azienda data driven

I leader aziendali non possono prendere le giuste decisioni senza dati, informazioni e approfondimenti sufficienti. Creare un’organizzazione IT e un’infrastruttura che consenta all’azienda di essere guidata dai dati in tempo reale, evidenzia un vantaggio competitivo notevole. Il ruolo di CIO in questa nuova era è diventare molto più di un partner commerciale, consentendo all’azienda di prendere decisioni migliori e intraprendere azioni significative che filtrano tutto per raggiungere una maggiore redditività.

Per scoprire di più sulla soluzione Microsoft Dynamics 365 e sui ruolo del CIO contattaci e seguici sui nostri social