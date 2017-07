4 tip per un ERP Process Manufacturing di successo

Il process manufacturing necessita di una produzione sempre più specifica e personalizzabile per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, e che richiede una puntualità e specificità nella realizzazione di prodotti sempre più dettagliata.

Ecco alcuni tips per adottare una soluzione ERP, come Microsoft Dynamics 365 che unendo le funzionalità di un ERP e un CRM in un unico applicativo diventa l’ideale per organizzare e gestire il flusso di lavoro in tutti i settori aziendali

Coproduct e byproduct management

Nella produzione process, il coproduct (co-prodotto) necessita di una filiera produttiva particolare per un re-impiego (diminuzione complessiva di costi) in un processo produttivo differente insieme ad altri componenti, che non necessariamente hanno il medesimo utilizzo, piuttosto che il riutilizzo per affinazioni successive. Il byproduct (il sottoprodotto) necessita invece di uno smaltimento (costi aggiuntivi). Grazie a Microsoft Dynamics 365 for Operations queste particolarità produttive possono essere gestite, organizzate e utilizzate per analizzare i costi di produzione e la strategia produttiva.

Security e smart work

Dynamics 365 for Operations è una suite che considera come prioritario il tema della cybersecurity. Per ogni utente vi sono un ID e una password dedicata per le aree di accesso dell’utente stesso (single sign on con Active Directory). Dopo aver eseguito il log in, l’accesso ai moduli all’interno dell’ERP è limitato alle sole transazioni e informazioni relative al lavoro dell’utente interessato Questo aiuta non solo nella gestione dei carichi di lavoro, ma anche nel monitoraggio delle informazioni trasmesse, in modo che siano sempre disponibili per la risorsa interessata e che si evitino diffusioni di informazioni riservate. Esiste una garanzia della data integrity, affidabilità e sicurezza del dato come suo inserimento, gestione e modifica ad ogni livello. Tale certezza della qualità dell’informazione non viene assolutamente inficiata ma anzi potenziata dalla possibilità di aggiornare i dati in real time grazie alla frubilità in assoluta mobilità di Dynamics 365 for Operations.

Big Data

La variegata gamma e complessità delle aziende di process manufacturing produce una grande mole di dati, il cui volume è in costante crescita soprattutto in tutte quelle situazioni, sempre più diffuse, in cui applicazioni di IoT mantengono un costante e continuo controllo in tempo reale delle linee produttive.. Ogni ciclo di produzione genera grandi quantitativi di dati, di cui necessita sia analizzare l’andamento nel tempo (a consuntivo) così come la tendenza futura (analisi predittiva) per mantenere costante la qualità e quantità di ciò che viene realizzato. Ciò significa avere tools di business intelligence quali PowerBI, ma anche strumenti avanzati di simulazione e predittività quali Cortana Analytics integrati nativamente con Dynamics 365. I dati divengono gestibili, trasversali e utilizzabili da tutti i settori dell’azienda ad ogni livello.

Compliance

Il problema della Data Integrity diviene centrale nel ciclo produttivo del process manufacturing. Trattandosi di componenti che poi possono divenire parte di prodotti farmaceutici o chimici, di utilizzo legato al food and beverage, è necessario che siano conformi a delle norme specifiche (FDA, AIFA, HACCP etc). La certezza dell’origine e gestione di ogni singola informazione, con garanzia che non si abbiano indesiderati errati trattamenti e modifiche del dato è una delle peculiarità che Dynamics 365 for Operations è in gradi di offrire.

Se vuoi saperne di più su Microsoft Dynamics 365 for Operations contattaci e seguici sui nostri social