5 benefit CRM di Microsoft Dynamics 365

La cura del cliente è il focus di tutte le aziende: dalla lead fino al customer service, per far fidelizzarlo e farlo crescere nel tempo. Per far sì che il “viaggio” col cliente sia al sicuro è il momento in cui la gestione delle relazioni deve essere portata al livello successivo, con un software CRM che semplifichi i flussi di lavoro aziendali e consenta di offrire ai clienti un servizio personalizzato. Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 può incontrare e soddisfare tutte le esigenze di business grazie alle funzionalità ERP e CRM all in one.

Ecco 5 benefit di Microsoft Dynamics 365 per il CRM:

Monitorare le lead “perse” per riacquisirle: “perdere” una lead, non è per sempre. Il modo migliore per continuare a monitorare le lead perse è quello di utilizzare uno strumento CRM: consente di mantenere una cronologia organizzata di lead potenziali e persi, che è fondamentale per aumentare la visibilità della canalizzazione delle vendite e abbreviare i cicli di vendita e, nel tempo, fornisce chiarezza su potenziali roadblock nel processo. Integrare le funzioni di gestione dei progetti: mantenere i clienti aggiornati sullo stato e sui risultati del progetto richiede un coordinamento continuo tra più team e differenti aree. E il più delle volte, richiede la raccolta di dati contenuti in fogli separati di Excel o persino nelle caselle di posta. Grazie a una Dynamics 365 le informazioni sono più accessibili e più condivisibili tra i diversi team. In tal modo è possibile prendere decisioni aziendali sulla base di dati, di una panoramica a 360° dei clienti e dello stato del progetto e dedicare meno tempo alla raccolta di informazioni, consentendo di concentrarsi su altre attività aziendali. Risorse nuove e vecchie sempre aggiornate: quando una risorsa decide di abbandonare l’azienda, il progetto su cui era impegnata potrebbe risentirne. Ma grazie a Dynamics 365, le dimissioni di un account manager sono solo un passaggio verso la nuova risorsa. Grazie allo sharing knowledge, ai documenti archiviati nella versione più recente, alla possibilità di accedere alla piattaforma tramite ogni tipo di device, in qualunque momento, la nuova risorsa può riprendere esattamente da dove il suo predecessore aveva interrotto, Questo significa accesso immediato alle e-mail, ai risultati del progetto e ai difetti, se ce ne sono. Lo stato della relazione può essere compreso e misurato per rendere più fluide le transizioni. Aumento complessivo delle vendite: le aziende con implementata Dynamics 365 hanno registrato un aumento delle vendite del 29%, grazie all’identificazione dei segmenti di clienti sono più interessanti per l’azienda. Successivamente, l’automazione del flusso di lavoro e l’integrazione della posta elettronica per Dynamics 365 consentono di automatizzare e monitorare l’invio delle e-mail. Ciò aumenta notevolmente le capacità del team di vendita consentendo loro di inviare batch di e-mail essenziali in meno tempo. Infine, gli avvisi CRM possono informare il personale di vendita di eventuali azioni immediate che devono essere intraprese, ad es. inviare un risultato urgente a un cliente. Tattiche di marketing più efficaci: con l’analisi integrata in Dynamics 365 è possibile comprendere quali tattiche producano il maggior numero di lead: le campagne DEM funzionano per un determinato cliente, meglio puntare sulle case history, oppure sui social media. Il team di marketing può rispondere a queste domande e perfezionare le proprie tattiche sulla base del feedback basato sui dati contenuti su CRM, fornito dal team di vendita del cliente, aumentando così il tasso di successo complessivo.

