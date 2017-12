5 tip per una customer service efficace

Il cliente ha modificato radicalmente le proprie abitudini: ha necessità di un mercato che risponda non solo in maniera puntuale alle proprie esigenze di acquisto, ma anche che possa offrirgli un’esperienza di acquisto unica e sempre più innovativa, coinvolgente, ed in linea con i suoi bisogni.

Ogni azienda deve rafforzare il proprio customer service, per fare la differenza, acquisire nuovi clienti, sfruttare sino in fondo la capacità di spesa del cliente stesso, differenziandosi dai competitor.

Ecco 5 tip per attuarla con successo:

1. Il team di customer service ha bisogno del giusto tool di supporto

Un team di customer service coeso, ed orientato all’obiettivo, necessita di uno strumento che possa gestire non solo la relazione col cliente, ma snellire i processi interni e migliorare la comunicazione e la condivisione tra i membri del team stesso.

Il modulo di Customer Service di Microsoft Dynamics 365, integrato con SharePoint e Office 365, offre il supporto fondamentale per la condivisione e il lavoro di team.

2. Coinvolgimento Omnicanale

Il supporto ai clienti deve essere omnicanale, personalizzato e disponibile in ogni momento, attraverso tutti i device e i canali preferiti, compresi i social media.

Grazie la modulo di social engagement, Dynamics 365 for Customer Service è in grado di offrire una piattaforma unica, coerente e “intelligente” che mantiene, archivia e sfrutta i dati delle esperienze passate, così da offrire un’esperienza sempre più unica al cliente.

3. Self Service e Community

Rendere i clienti autonomi, offrendo loro la possibilità di trovare con semplicità le risposte che cercano in autonomia e di accedere a uno spazio di community per entrare in contatto con colleghi ed esperti in materia. L’accesso al supporto assistito deve essere comunque chiaro e di immediato contatto, e sempre in tempo reale, e da qualunque device.

4. Machine Learning e Advanced Tool Analytics

Grazie alle funzionalità integrate di Machine Learning e Advanced Analytics nel tool di Dynamics 365, il team ha a disposizione attività di risoluzione più rapide grazie a queste funzionalità. Grazie all’interfaccia utente unica ed intuitiva, il livello di supporto è più efficiente e personalizzato grazie a un software per il servizio clienti in grado di accedere a tutte le informazioni sui clienti da un’unica posizione, pur raccogliendo dati da sistemi esterni al servizio clienti.

5. Pensiero strategico a lungo termine

Fermarsi all’operatività non basta per una customer service di successo. I dati raccolti quotidianamente devono essere sfruttati per pensare ed implementare strategie per migliorare e anticipare i bisogni e le perplessità del cliente, offrendogli un’esperienza unica e fidelizzante. Personalizzazione, analisi e strategia.

Le funzionalità di intelligenza artificiale di Cortana Analytics per mettono di valutare logiche di manutenzione predittiva avanzata, con ottimizzazione del servizio che si è in grado di offrire alla propria clientela.

