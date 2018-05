5 vantaggi dell’ERP

Nel mondo della digital transformation la necessità di avere un vantaggio competitivo sulle altre aziende diviene di vitale importanza. In un mercato in continua evoluzione è necessario che la strategia aziendale venga supportata dalla tecnologia, per consentire lo sviluppo e la velocizzazione dei processi.

Ecco perché una soluzione come Microsoft Dynamics 365 che coniuga all in one le funzionalità di un ERP e di un CRM potrebbe essere il valore aggiunto di ogni azienda che voglia rimanere un top player del proprio settore.

Ecco 5 benefit di una soluzione ERP:

Le aziende migliori offrono servizi migliori e sono più efficienti. Le aziende con all’interno un ERP effettuano consegne complete e puntuali nel 98% dei casi, rispetto al 70% delle aziende che non lo hanno. Mantengono i loro programmi interni al 95,4% delle volte, contro l’88,4% degli altri. E sono 2,5 volte più produttive dei loro concorrenti. L’accesso a una migliore informazione consente un processo decisionale più rapido e migliore, che si traduce in redditività: le aziende migliori hanno registrato un miglioramento della redditività del 26,6% negli ultimi due anni, contro una crescita del 10,7% per le altre aziende.

Le aziende con all’interno un effettuano consegne complete e puntuali nel 98% dei casi, rispetto al 70% delle aziende che non lo hanno. Mantengono i loro programmi interni al 95,4% delle volte, contro l’88,4% degli altri. E sono 2,5 volte più produttive dei loro concorrenti. L’accesso a una migliore informazione consente un processo decisionale più rapido e migliore, che si traduce in redditività: le aziende migliori hanno registrato un miglioramento della redditività del 26,6% negli ultimi due anni, contro una crescita del 10,7% per le altre aziende. Maggiori capacità in materia di finanza, integrazione e gestione dei dati . La capacità di collegare soluzioni tecnologiche e strategiche nel business è forse il fattore di differenziazione più importante. Un sistema ERP garantisce alle aziende uno strumento integrato con le proprie risorse umane, l’esperienza del cliente e le applicazioni della supply chain , grazie ad una visione d’insieme più efficace.

. La capacità di collegare soluzioni tecnologiche e strategiche nel è forse il fattore di differenziazione più importante. Un sistema garantisce alle aziende uno strumento integrato con le proprie risorse umane, l’esperienza del cliente e le applicazioni della , grazie ad una visione d’insieme più efficace. Il cloud come valore aggiunto. La “nuvola” diviene il collante per unificare i processi aziendali e snellirli, e migrare su di essa significa standardizzare su un singolo sistema ERP più entità. Il problema dello storage viene azzerato, il cloud ERP è omnicanale, accessibile in ogni momento da ogni tipo di device .

La “nuvola” diviene il collante per unificare i processi aziendali e snellirli, e migrare su di essa significa standardizzare su un singolo sistema più entità. Il problema dello viene azzerato, il è omnicanale, accessibile in ogni momento da ogni tipo di . Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma integrata e SaaS (software as a service), così che l’azienda potrà usufruire dei vantaggi di avere nuove funzionalità sempre aggiornate e best practice come parte del canone mensile. Gli update sono indolore perché avvengono in cloud e questo risulta decisamente meno impattante degli altri update .

è una piattaforma integrata e (software as a service), così che l’azienda potrà usufruire dei vantaggi di avere nuove funzionalità sempre aggiornate e come parte del canone mensile. Gli sono indolore perché avvengono in e questo risulta decisamente meno impattante degli altri . Le aziende più attente alla digital transformation, quindi più disponibili all’implementazione di nuove tecnologie, sono anche quelle che hanno un ROI più alta. Tecnologia e innovazione diventano sinonimi di efficienza, efficacia, aumento della produttività e di conseguenza, della redditività. Le novità tecnologiche come AI, machine learning, IoT e molte altre contribuiscono a diventare fattore differenziante di produttività.

Per saperne di più contattaci e seguici sui nostri social