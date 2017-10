L’intelligenza artificiale che fa crescere le aziende

L’intelligenza artificiale (AI) sembrava essere un futuro fantascientifico, ed invece sta diventando sempre più una realtà di supporto per le aziende in ogni settore.

I settori che maggiormente hanno iniziato ad investire in questa innovativa tecnologia sono: IT, manufacturing, telecomunicazioni e high tech. Le aree interessate da questa rivoluzione sono fondamentalmente cinque: l’IT, robotica e veicoli, computer vision, agenti virtuali e machine learning.

Dalle prime evidenze che si possono riscontrare nelle aziende che hanno adottato l’AI vi è un evidente valore aggiunto, oltre ad essere una forte spinta verso la digital transformation. Coloro che l’hanno adottata sono riusciti a combinare le forti capacità digitali offerte dalla tecnologia con strategie proattive sul mercato ed hanno ricavato margini di profitto più elevati, aumentando anche l’efficacia della loro performance. Grazie a questi risultati, gli investimenti hanno avuto un aumento nel 2016 tra i 26 e i 39 miliardi di dollari.

Microsoft ha investito e sta investendo in funzionalità di AI da inserire nelle funzionalità di Dynamics 365, la suite in cloud che coniuga tutte le potenzialità di un ERP e un CRM, per potenziare le soluzioni di customer care. L’AI diventa di supporto, ma anche un fondamentale elemento di evoluzione attraverso le applicazioni di Cortana Analytics, per le quali sono già disponibili e fruibili diverse soluzioni avanzate e strumenti di ulteriore sviluppo guidato per poter attivare avanzati sistemi in diversi settori applicativi.

