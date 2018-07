Big Data e Analytics per il business

Nell’era digitale i Big Data Analytics hanno realizzato attività incredibili in tempo reale ed entro la fine del 2020, il volume di dati raggiungerà i 44 trilioni di gigabyte, stabilendo, di conseguenza, un nuovo modo di fare business.

L’utilizzo del machine learning e degli algoritmi tradizionali per analizzare i Big Data per qualsiasi organizzazione, può risolvere i problemi su più verticali e prevedere il futuro aziendale con maggiore velocità e affidabilità. L’analisi dei dati e la Business Intelligence sono gli alleati fondamentali per risolvere alcuni dei problemi specifici per ogni azienda e adottare modelli strategici di business basati sui dati.

I Big Data Analytics sono stati originati dalla Data Science e comprendono matematica, statistica e molti altri strumenti scientifici per analizzare dati in continuo aumento di volume. Con l’aiuto delle applicazioni AI e machine learning, viene eseguita un’analisi predittiva che porta i risultati suddivisi in vari domini che soddisfano i requisiti di diversi verticali aziendali. Queste previsioni accurate aiutano ad accentuare la crescita del business in modo molto efficace.

I settori che maggiormente hanno implementato, e di conseguenza, hanno beneficiato dei Big Data e Analytics sono le telecomunicazioni e i servizi finanziari.

Una soluzione all in one come Microsoft Dynamics 365, una volta implementata in azienda, diventerebbe parte integrante dei sistemi Big Data e offrirebbe un servizio a 360°. Si ottiene così una Platform-as-a-service (Paas), integrata con le soluzioni di business intelligence strutturando nuovi modelli di business data based. Grazie alla potenza del cloud, i dati sono sempre disponibili e si risolve il problema dello storage.

I Big Data possono avere un impatto enorme sul business orientato alle infrastrutture perché in questo settore, insieme a IOT / IOS (Internet of Things o Internet of Services) il cambiamento diviene subito evidente e percepito. L’industria delle infrastrutture, compresa la supply chain e il Retail, possono trarre grandi vantaggi dalla Big Data Science. C’è un enorme margine per gli interventi a livello di macchina o dell’interfaccia cliente per aumentare le opportunità di business. Questi interventi includono in genere le opportunità di marketing dei clienti e il risk management. La cybersecurity beneficia anche dei progressi dei Big Data, dal momento che gli algoritmi di riconoscimento e di clustering basati su intelligenza tradizionale o artificiale in tempo reale saranno entrambi estremamente utili per ridurre al minimo il rischio di sicurezza e di transazione, in tutti i settori dell’azienda.

