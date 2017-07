Il ruolo del CIO nella digital transformation

La digital transformation è diventata non solo una necessità ma una realtà che sta dilagando in tutti i settori del business. ”Innovare per evolvere e competere” è lo slogan per eccellenza in tutte le aziende del mondo.

Fautore di questa rivoluzione è il CIO (Chief Information Officer) che si trova a dover fronteggiare, oltre alle sfide connaturate all’information technology sia software che hardware, tematiche di change management e gestione dei processi all’interno dell’azienda.

Con il termine digital transformation si indica il perseguimento dello sviluppo delle imprese attraverso IoT, cloud, Big Data, Analytics, Social Media e canali mobile.

La sfida per i CIO è quella di ricostruire dei processi aziendali agili e che funzionino, ad una velocità che consenta l’innovazione e rinnovamento digitale per rimanere in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Per monitorare e sviluppare il business nella giusta direzione una soluzione che includa le potenzialità di un ERP e un CRM in unico luogo come Microsoft Dynamics 365, è il tool di supporto perfetto. Il CIO può così avere una visione sintetica e prevedere in tempo reale una strategia di successo.

La suite Dynamics 365 è composta di vari moduli, ed è proprio questa la sua forza. La modularità significa che è integrabile e adattabile alle variegate esigenze di ogni business, da Dynamics 365 for Operations, indicato specialmente per Manufacturing, a Sales (CRM), Customer Service, Project Service Automation, Field Service e il modulo Marketing in partnership con Adobe.

In particolar modo il modulo di Project Service Automation diviene il supporto ideale per un project management efficiente ed efficace del flusso di lavoro, grazie alle sue funzioni di pianificazione e gestione dei progetti, dalla stima iniziale al completamento seguendo l’iter di avanzamento (controllo in tempo reale di “on schedule” e “on budget”). Una semplice funzionalità consente l’assegnazione delle risorse in modo che i responsabili siano in grado di associare i consulenti più idonei ad ogni progetto ed attività in base alle specifiche competenze e disponibilità. L’utilizzo delle risorse verrà così ottimizzato tra project service, customer service e assistenza sul campo. Grazie all’integrazione con Office 365 l’invio di informazioni, l’assegnazione di queste ai clienti, la relativa approvazione e l’aggiornamento dello stato di progetto sono operazioni semplici utilizzando app, funzioni da desktop, Web e per dispositivi mobili.

Per supportare i CIO nella digital transformation e scoprire di più sulla suite Dynamics 365 contattaci e seguici sui nostri social