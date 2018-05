CIO o CTO?

Molti manager nel settore IT ritengono di avere le competenze e le soft skills per poter raggiungere il C-level: ovvero diventare CIO (Chief Information Officer) o CTO (Chief Technical Officer).

Le differenze tra CIO e CTO

I CIO sono in genere responsabili della guida del personale IT di un’organizzazione, delle risorse, dei progetti e del personale ad essi correlato. Tale posizione può riferire direttamente all’Amministratore Delegato o ad altro dirigente di livello C, ad esempio il direttore operativo (COO) o il direttore finanziario (CFO).

Di norma, il CTO si occupa della strategia tecnologica globale dell’azienda e del modo in cui tale strategia si integra e supporta i requisiti e gli obiettivi aziendali di tale società. Un CTO può anche riferire direttamente al CEO o ad un altro dirigente di livello C.

Competenze di leadership e team building

Ci sono manager e ci sono leader. I manager dicono alla gente cosa fare e come farlo, mentre i leader guidano un’organizzazione IT per raggiungere gli obiettivi definiti dal management esecutivo, mettendosi in prima fila per raggiungerli.

I manager sono in genere strettamente connessi alla tradizionale gerarchia IT e ai processi organizzativi. Molti manager si fanno strada tra i ranghi e hanno guadagnato un ruolo manageriale attraverso il duro lavoro, l’esperienza rilevante e la competenza tecnica.

I leader IT possono anche venire dall’interno dell’azienda, oppure possono ottenere un ruolo di leadership attraverso la forza della personalità, grazie alle capacità comunicative, all’ acume politico o alla conoscenza specifica del settore.

IL perfetto capo è una sintesi dei due, qualcuno che possa comprendere un piano di progetto e un budget IT e anche comunicare efficacemente gli obiettivi e le macro priorità per un’organizzazione IT.

Conoscenza tecnica e aziendale

I requisiti di lavoro tipici per un CIO o un CTO includono esperienza tecnica, finanziaria e organizzativa. Gli sforzi compiuti negli ultimi 10 anni per collegare più strettamente l’IT al lato commerciale di un’azienda aggiungono competenze e conoscenze aziendali approfondite al mix di requisiti di lavoro CIO e CTO. Entrambi i ruoli divengono strategici e richiedono un’approfondita conoscenza dei processi aziendali.

Abilità comunicativa

Questa è forse l’abilità più importante sia per i CIO sia per i CTO: essere in grado di comunicare non solo notizie importanti per l’azienda, ma anche avere delle skills comunicative da project manager. Spaer comunicare con le persone coinvolte nei progetti, saper ascoltare e utilizzare il corretto registro secondo ogni circostanza e ogni persona con cui ci si interfaccia.

