Content Calendar

MHT è sempre in movimento e partecipa attivamente o come auditor agli eventi più interessanti in ambito Microsoft e non. Date un’occhiata a quelli di questo mese. Siete interessati? Volete saperne di più? Mandateci una mail!

Eclipse Day 22 settembre 17 Milano

Automotive Marketing Forum 16-17 ottobre 17, Milano

Trasformazione digitale per una fabbrica 4.0 uomo-centrica, 28 settembre, Treviso

Microsoft Ignite Technical Conference, 25-29 settembre 17, Orlando

Mashable Social Media Day 19-21 ottobre 17 Milano

Forum Retail 2017 30 novembre 1 dicembre 17 Milano