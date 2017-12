Corporate Calendar– Dicembre ‘17

MHT è sempre in movimento e partecipa attivamente o come auditor agli eventi più interessanti in ambito Microsoft e non. IoT, Digital Innovation e tanto altro

Dynamics Industry Sales Acceleration workshop,Jan 16-18th in Stockholm (Sweden) at Microsoft, partecipa Marco Auddino, CTO MHT

Dynamics Digital Engagement workshop, Jan 22-23rd in Sheraton Schiphol, Amsterdam, Netherlands, partecipano Marco Auddino, CTO MHT, e Lorenza Patella, CMO MHT

Ecco l’elenco di questo mese degli eventi che vi permetteranno di rimanere sempre aggiornati sulle tematiche più rilevanti. Siete interessati? Volete saperne di più? Mandateci una mail!