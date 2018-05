Cosa si intende con “Agile”?

L’esigenza di snellire, rendere più flessibile senza perdere di efficacia il project management è nata 15 anni fa. Lo scopo era quello di semplificare il processo di sviluppo del software sottolineando pratiche inefficienti come documentazione pesante, riunioni eccessive e rigida adesione al processo. I pilastri del sistema Agile sono i seguenti:

Individui e interazioni su processi e strumenti

Software di lavoro su documentazione completa

Collaborazione con il cliente per la negoziazione del contratto

Rispondere al cambiamento dopo aver seguito un piano

Una definizione calzante di Agile è una metodologia di sviluppo iterativa che valorizza la comunicazione e il feedback umano, adattandosi ai cambiamenti e producendo risultati di lavoro.

Agile è:

Iterativo : il che significa che è costituito di pezzi ( sprint ), con ogni sprint building e migliorando le lezioni apprese dallo sprint precedente.

: il che significa che è costituito di pezzi ( ), con ogni sprint building e migliorando le lezioni apprese dallo precedente. Mindset : significa che l’approccio agile, non è una metodologia standard, quanto un modo di ripensare i progetti affinchè siano personalizzati, personalizzabili ma strutturati nella maniera più semplice ed efficace possibile

: significa che l’approccio agile, non è una metodologia standard, quanto un modo di ripensare i progetti affinchè siano personalizzati, personalizzabili ma strutturati nella maniera più semplice ed efficace possibile Comunicazione efficace: La gestione agile del progetto si basa su comunicazioni efficienti sulla documentazione, cercando di evitare catene di e-mail complicate o riunioni eccessive.

Questa tipologia di approccio diviene fondamentale in un settore come il Manufacturing, in cui la flessibilità è necessaria affinchè il ciclo produttivo sia sempre efficace, efficiente e non subisca ritardi o rallentamenti nella produzione stessa. Secondo Gartner i progetti sviluppati con metodologia agile sono il 28% più efficaci di quelli non agile.

Integrando una metodologia con una soluzione all in one come Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations dedicata al supporto nel Manufacturing, è possibile non solo realizzare progetti di qualità, ma rivoluzionare strategicamente l’azienda stessa.

Ogni progetto di prodotto può essere archiviato in cloud, con tutto lo storico, eliminando il problema dello storage. Altro tema importante per il settore Manufacturing è la gestione del WMS, grazie alle funzionalità di Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations la gestione delle giacenze e degli ordini diventa agile.

