CRM: una necessità per le aziende

In un’economia globale in cui i servizi aziendali possono essere offerti in modi diversi e da innumerevoli fornitori di servizi, la concorrenza diventa sempre più difficile da gestire.

Ciò rende opportuno per le aziende rafforzare le loro relazioni esistenti con i clienti e continuare a fare del loro meglio per acquisire lead con relativa facilità.

Il mondo si sta orientando verso un approccio incentrato sul cliente e solo le aziende che sapranno garantire una customer experience elevata, farà la differenza. Gli strumenti di CRM comprendono il tracciamento, l’elaborazione e l’analisi delle interazioni che l’azienda ha con clienti e lead con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare il coinvolgimento dei clienti.

Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 che coniuga le funzioni di ERP e CRM all in one, può aumentare la produttività delle vendite di quasi il 35% eliminando inefficienza e compiti che possono essere automatizzati. Le soluzioni CRM forniscono un’organizzazione con informazioni dettagliate sul comportamento del cliente, su come creare campagne di marketing efficaci e flussi di vendita-marketing.

Soluzione custom.Dynamics 365 è uno strumento di sviluppo CRM personalizzato e personalizzabile che tiene conto delle dimensioni dell’azienda, dell’infrastruttura, del sistema di gerarchia e di altri fattori che influenzano il processo decisionale.

è uno strumento di sviluppo personalizzato e personalizzabile che tiene conto delle dimensioni dell’azienda, dell’infrastruttura, del sistema di gerarchia e di altri fattori che influenzano il processo decisionale. Customer satisfaction high profile. Le relazioni esistenti con i clienti sono curate al massimo per garantire una customer satisfaction costante e di alto livello. Ottimizzando i canali di vendita e di supporto, è più semplice fornire una previsione delle necessità del cliente, supportandolo in tutto il processo. Pensiamo anche all’integrazione IoT nel modulo Field Service , grazie alla manutenzione predittiva, è possibile non solo anticipare i problemi, ma fare in modo che vengano risolti nel minor tempo possibile.

Le relazioni esistenti con i clienti sono curate al massimo per garantire una costante e di alto livello. Ottimizzando i canali di vendita e di supporto, è più semplice fornire una previsione delle necessità del cliente, supportandolo in tutto il processo. Pensiamo anche all’integrazione nel modulo , grazie alla manutenzione predittiva, è possibile non solo anticipare i problemi, ma fare in modo che vengano risolti nel minor tempo possibile. Data Analytics. Con l’avvento dei big data e dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo del CRM è destinato a diventare persino più grande e più efficace in quanto i dati possono essere raccolti da diverse fonti, analizzati e interpretati per fornire informazioni più dettagliate sullo stato delle attività. Nelle aziende più grandi in cui sono presenti più reparti di vendita, una soluzione CRM che fornisce livelli avanzati di automazione e un accesso immediato al flusso di lavoro del processo aziendale sarà estremamente utile.

Per saperne di più su Microsoft Dynamics 365 e le soluzioni custom di CRM contattaci e seguici sui nostri social