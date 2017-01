3 tips per una customer experience di successo

La Customer Experience è una leva strategica che permette alle aziende di differenziarsi in un mercato in continua evoluzione. Una soluzione omnicanale ed efficiente di CRM facilita la creazione di una relazione positiva ed efficace con il cliente, all’insegna dell’engagement e della fidelizzazione.

Il sistema CRM di Microsoft Dynamics, disponibile all’interno della nuova soluzione Microsoft Dynamics 365 dal prossimo 1 novembre, è in grado di ottimizzare la customer experience dei clienti rendendola:

SEMPLICE – Un’esperienza accessibile, user friendly e omnicanale: le aziende che sono in grado di uniformare l’esperienza del consumatore su tutti i canali a disposizione, online e offline, in modo semplice, ottengono maggiore successo, rafforzando la presenza sul mercato. La soluzione Dynamics 365, grazie alle funzionalità integrate di Dynamics CRM online, offre un’esperienza utente familiare grazie anche a un’interfaccia web intuitiva che consente di abbattere il time-to-market e i costi di formazione degli utenti. La versatilità di configurazione della soluzione consente di attivare i processi di business in modo rapido e con costi limitati rispondendo coerentemente alle richieste dei clienti. Personalizzare i servizi offerti e le interazioni per ogni canale è una delle sfide del mercato digitale e le aziende devono essere in grado di coglierle, rispondendo in modo efficace. Dynamics 365, la nuova offerta Microsoft, aiuta le imprese ad ottenere il massimo della personalizzazione grazie alle funzionalità estese di Dynamics CRM Online, che aiuta a gestire funzioni specifiche di business come il Field Service, le vendite, il marketing, il Customer Service e il Project Service Automation, integrate con le capacità tipiche dei sistemi ERP Dynamics e delle tecnologie Microsoft più avanzate di gestione dei dati, di business intelligence, di big data analytics e IoT.

PERSONALIZZATA – I clienti sono attori protagonisti in un mondo ”always connected”: l’esigenza della personalizzazione, di concentrare l’attenzione sul singolo cliente, diventa uno dei principali obiettivi dell’impresa. Le aziende, infatti, devono adeguarsi alle evoluzioni di mercato, proponendo una customer experience sempre più customized con processi di adozione di prodotti e servizi innovativi che precludono uno scardinamento dei modelli di business tradizionali. Ma come farlo al meglio? Instaurando un’efficace relazione one-to-one con i clienti grazie a soluzioni come Microsoft Dynamics CRM Online, integrata oggi in Dynamics 365, che consente di creare un’esperienza “sartoriale” per singolo cliente, monitorando ogni profilo nel dettaglio (cronologia delle comunicazioni, preferenze personali, richieste aperte di supporto e eventuali casi precedenti di reclami o solamente risposte) per aiutare a personalizzare l’esperienza e creare prodotti e servizi che rispecchiano maggiormente le aspettative dei consumatori.

MOBILE – Il tema della portabilità e dell’omnicanalità è all’ordine del giorno. I clienti sono ormai abituati ad usare più device per acquistare prodotti online, reperire informazioni ed interagire con le aziende. Possono farlo tramite il sito web di un’azienda, ma possono anche utilizzare i social network, le app o i totem informativi. Diventa, quindi, fondamentale servire i propri clienti ovunque essi siano e in qualsiasi momento, attraverso una moltitudine di canali eterogenei, on-line e off-line. Uno scenario dinamico e sempre più cliente-centrico che cambia completamente il modo di fare customer experience delle imprese, sempre più focalizzato su strategie di loyalty e di engagement dei consumatori.

