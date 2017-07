DEA Flavor si affida a MHT per supportare l’accelerazione del proprio business con l’implementazione di Microsoft Dynamics NAV

DEA Flavor è un’azienda trentina giovane e smart, che produce liquidi per sigarette elettroniche 100% Made in Italy. Sicurezza, qualità ed experience sono i tre cardini su cui si basa la mission aziendale e che persegue lo sviluppo di ogni prodotto. La rapida crescita di DEA Flavor ha reso necessaria l’adozione di una soluzione gestionale flessibile e completa. La scelta è stata Dynamics NAV, il gestionale Microsoft per le PMI ed il partner MHT per le competenze maturate in ambito process.

Dynamics NAV sarà implementato in tutte le aree aziendali, dalla contabilità alla gestione commerciale, dalla produzione alla logistica, ovviamente con la massima attenzione alla gestione della qualità. Il passo che l’azienda si accinge a compiere è anche propedeutico a supportare la propria crescita anche al di fuori dei confini nazionali.