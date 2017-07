Digital Innovation: what’s next?

Il futuro è qui: la digital innovation è ormai diffusa in tutta la nostra società.

Solo qualche anno fa, pensare a tecnologie come i tablet, gli smartwatch e gli smartphone stessi, sembrava fantascienza, oggi sono parte integrante della nostra quotidianità. Cosa significa tutto questo per il business, che deve tenere conto di numerosi fattori quali le risorse che lavorano in azienda, la produzione continua ed esponenziale di Big Data, l’ammodernamento delle tecnologie per rimanere competitivi sul mercato e andare incontro ad esigenze di una customer satisfaction sempre più specifica?

La rapidità della trasformazione dei processi strategici di business, necessita di un supporto consulenziale specifico per ogni settore e particolare esigenza del cliente. Ecco perché una soluzione versatile e smart come Microsoft Dynamics 365, che coniuga le funzionalità di un ERP e un CRM è in grado di supportare le differenti esigenze, integrata anche con i tool di business intelligence (Power BI) e machine learning (Cortana Analytics).

MHT digital innovation partner è pronta a traghettarvi nel mare magnum della digital transformation con un evento dedicato alla business innovation domani al Palace Hotel Desenzano, registratevi qui