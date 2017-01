Digital transformation: 4 fattori chiave per il business

La digital transformation è un fattore trasversale che sta rivoluzionando tutti i business, e chi non si “e-volve” è destinato a soccombere.

Spesso, nelle aziende si trova una forte resistenza alla digital disruption ma le integrazioni tecnologiche e digitali sono necessarie per un’accelerazione di business significativa.

La digitalizzazione spinge le aziende verso una ridefinizione dei modelli di business. Per farlo al meglio ecco 4 elementi da tenere bene a mente:

Comprendere la Mission

Quali sono gli obiettivi core del tuo business? Come realizzarli? L’importanza delle soluzioni in cloud possono fare la differenza. Il vero focus di cambiamento potrebbe essere Microsoft Dynamics 365, che integra le qualità di un sistema CRM, come Dynamics CRM Online, e le caratteristiche di un ERP come Dynamics AX. Questo consente la gestione di un’azienda all-in one in grado di ottimizzare la produttività e raggiungere gli obiettivi di business.

Costruire una cultura del digitale

Per costruire un’efficace cultura digitale è necessario avere all’interno dell’azienda quelle che vengono chiamate competenze digitali, punto cruciale di un percorso di crescita che rappresentano un tassello fondamentale del cambiamento culturale. Le competenze digitali coniugano le hard skill con le soft skill delle risorse umane, consentendo un aumento della produttività e dell’efficacia delle performance in azienda.

Coniugare idee e tecnologie per un business strategico

Evolvere il business e incrementare la produttività sono le due finalità di un’impresa, sempre più orientata verso la ricerca di soluzioni su misura che rispondano alle esigenze di mercato. Dynamics 365 permette di coniugare idee imprenditoriali e tecnologie grazie a PowerApps, Microsoft Flows e Common Data Model, tre soluzioni integrabili che fanno la differenza. Le aziende, infatti, possono creare soluzioni ad hoc per la propria impresa, specifiche per settore, ruolo funzionale ma anche per area geografica specifica, grazie all’integrazione dei tre tools con Microsoft Dynamics 365.

Passare da semplici decisioni a decisioni savvy basate sui dati.

Big Data e Analytics sono in cima all’agenda dei CEO, in quanto, avere un business model che crea reale vantaggio competitivo è possibile solo se i dati aziendali vengono analizzati efficacemente. Grazie al machine learning, e alla business intelligence, le aziende sono in grado di trasformare i dati in azioni intelligenti e nuova conoscenza. Power BI e Cortana Intelligence Suite, gli strumenti di BI integrati nella soluzione Microsoft Dynamics 365, sono in grado di trasformare i dati in business di qualità, ottimizzando le performance.

Digitalizzare il business non è immediato e richiede un cambio di mentalità e di cultura aziendale ma le imprese che sono in grado di differenziarsi seguendo l’onda digitale acquisiscono tutto il vantaggio competitivo che la rivoluzione industriale è in grado di offrire.

