Discrete Manufacturing: i componenti digital che migliorano la produzione

Nel settore Manufacturing, in particolar modo nel Discrete, è necessario un alto grado di precisione e performance.

Grazie alla digital transformation molte aziende stanno rivoluzionando non solo la modalità produttiva integrando come soluzione gestionale dei processi degli ERP di ultima generazione come Microsoft Dynamics 365 ma il loro stesso modo di fare business.

Questo può avvenire grazie all’intervento di società esterne di stampo consulenziale, come MHT, che implementando una soluzione gestionale compiono una vera e propria rivoluzione, consentendo ai produttori di differenziare e sviluppare la loro attività. Grazie infatti alla CSX (Connected Service Experience) del software è possibile ottimizzare l’operatività e le prestazioni dei propri smart products. Questo comporta un miglioramento della customer experience e la possibilità di poter migliorare sempre di più la customizzazione dei prodotti. Oltre a poter tracciare al meglio le richieste del cliente grazie al Connected Field Service.

Grazie alla tecnologia IoT è possibile registrare un cambiamento epocale in quello che è la predictive maintenance (manutenzione predittiva) dei macchinari, che consente un risparmio economico decisamente notevole. L’impianto produttivo non subisce battute d’arresto improvvise, e conseguenti esborsi economici, perché è monitorato in tutti i suoi aspetti, grazie all’integrazione del tool in Dynamics 365. Numerose aziende stanno incorporando Cyber Physical Production Systems (CPPS) nei loro processi produttivi. Questi sistemi permettono la comunicazione da macchina a macchina e contribuiscono a rendere le installazioni produttive sempre più autonome.

Le aziende Discrete generano un grosso volume di dati, che diventa indispensabile gestire. Grazie alla soluzione integrata Power BI per la business intelligence e gli Analytics è possibile analizzare in tempo reale flussi di dati massicci, consentendo di anticipare e di rispondere ai cambiamenti della domanda, prendendo le decisioni giuste per garantire la continuità aziendale, portare risultati e aumentare i margini di profitto.

