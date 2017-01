Dynamics 365, designing tomorrow: 5 highlights della soluzione di Microsoft

Ieri, al Summit16, Franco Coin, CEO MHT, e Marco Auddino, CTO MHT, hanno assistito in diretta alla presentazione di una rivoluzione digitale senza precedenti: la soluzione di business on cloud Microsoft Dynamics 365, disponibile dal prossimo 1 novembre, che coniuga tutte le migliori funzionalità delle soluzioni Dynamics ERP e CRM, estendendole con i tools Microsoft più all’avanguardia.

Ecco 5 highlights su Dynamics 365, dopo la presentazione ufficiale di Tampa:

Con Dynamics 365 i sistemi ERP e CRM Microsoft diventano ancora più strategici

Dynamics 365 integra e coniuga le migliori funzionalità degli ERP Dynamics e del sistema CRM di Microsoft, ottimizzando le performance di business.

Microsoft Dynamics 365 è un rivoluzionario one cloud service che integra le capacità dei sistemi CRM e ERP Microsoft e le estende grazie a tecnologie di ultima generazione di casa Redmond, per rendere la soluzione Dynamics più predittiva e smart : Azure IoT, Cortana Intelligence Suite, PowerBI, Office 365, ma anche PowerApps, CDM e Microsoft Flows.

Dynamics 365 reinventa i modelli di business grazie a una concezione rivoluzionaria di software-as-a-service che combina il sistema Dynamics CRM Online, aiutando a gestire funzioni specifiche di business come il Field Service, le vendite, il marketing, il Customer Service e il Project Service Automation, con i sistemi ERP Microsoft di ultima generazione: per le enterprise, l’integrazione è con Microsoft Dynamics AX (Microsoft Dynamics 365 for Operations), mentre per le PMI, Dynamics 365 offre tutta la produttività e adattabilità di Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Dynamics 365 for Financials).

Dynamics 365… ed è subito AI

L’intelligenza artificiale in Dynamics 365, grazie anche a Office 365, permette di:

– contribuire a migliorare le performance di business, in ogni settore industriale, come ad esempio il Manufacturing o il Retail;

– aumentare l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di field service;

– ottimizzare le vendite;

– garantire una customer experience unica nel suo genere.

Data analytics e machine learning in prima linea

In Dynamics 365 è forte l’impronta del machine learning e data analytics. Grazie a Power BI e Cortana Intelligence Suite, le aziende sono in grado di anticipare le aspettative dei consumatori grazie ad analisi predittive e visualizzazioni dinamiche che permettono di trasformare i dati, passando dalla quantità alla qualità. Tra le novità, all’insegna del machine learning, anche Customer Insights, la soluzione che connette e analizza i dati provenienti da diverse fonti, come CRM, ERP, web, social e IoT, all’insegna del customer engagement.

Power Apps, Microsft Flows, Common Data Model: tris d’assi con Dynamics 365

Power Apps, Microsft Flows, Common Data Model: 3 soluzioni integrabili con Dynamics 365 e Office 365 che fanno la differenza e che permettono di ottenere una piattaforma strategica in grado di trasformare il business e incrementare la produttività.

– Microsoft Common Data Model (CDM) – un out-of-box business database per la gestione e l’archiviazione ottimizzata dei dati in azienda;

– Microsoft Flow –permette di automatizzare i processi aziendali e le attività attraverso la configurazione di un flusso di processi complessi in più passaggi o di una semplice attività costituita da un singolo passaggio per aumentare l’efficacia, la produttività e le prestazioni dei team in azienda;

– Microsoft PowerApps – permette a chiunque, all’interno dell’azienda, di creare app senza scrivere codice, pubblicarle e usarle nel Web e con i dispositivi mobili. L’integrazione con Office 365 e Dynamics 365, permette di combinare dati di fonti diverse cambiando radicalmente i processi e i modelli di business. In giorni o settimane è possibile completare il lavoro di mesi o addirittura anni, grazie anche all’integrazione con Microsoft Flow e Microsoft CDM.

Le aziende, insieme ai partner Microsoft, possono creare soluzioni ad hoc per la propria impresa, specifiche per settore, ruolo funzionale ma anche per area geografica specifica, grazie all’integrazione di Dynamics 365 con PowerApps, Microsft Flows e Common Data Model.

Tutto pronto per una rivoluzione nel campo delle soluzioni ERP e CRM che segnerà la svolta verso una reale digital transformation trasversale ad ogni settore aziendale.

Questi sono solo alcuni dei core elements che abbiamo ascoltato ieri, durante la presentazione ufficiale di Dynamics 365, se vuoi saperne di più segui i nostri social e contattaci per soluzioni Dynamiche personalizzate.