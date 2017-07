ENERcom si affida a MHT per fidelizzare i suoi utenti e ottimizzare il lavoro dei propri dipendenti con Microsoft Dynamics365 for Customer Service

ENERcom Srl, società del comparto Utility che distribuisce Gas e Energia Elettrica, si è affidata alla competenza di MHT per realizzare un progetto focalizzato su Dynamics365 for Customer Service.

L’adozione di questa soluzione da parte di Enercom ha come obiettivo il miglioramento della fidelizzazione degli utenti, grazie alla semplificazione dell’assistenza e alla fornitura di un servizio personalizzato sul canale prescelto. La soluzione implementata permette infatti la gestione delle attività di assistenza di primo e secondo livello tramite mail, telefono e fax, gestione Ticket Interni e Ticket da negozio – includendo anche Dashboard realizzate ad hoc per l’analisi degli stessi. L’adozione di Dynamics365 for Customer Service garantisce inoltre una gestione centralizzata delle interazioni da parte degli operatori, in maniera indipendente dal dispositivo utilizzato, grazie alla funzione multidevice. Infine, le funzioni di analisi dei dati implementate permettono di fornire un servizio di supporto efficiente, che tiene conto dell’analisi delle tendenze per cogliere in anticipo le opportunità.

Un progetto questo che si focalizza sulla customer experience partendo proprio dal service, per poi estendersi fino a comprendere anche la parte commerciale in fase due.