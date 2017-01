ERP e Project Management: 4 funzionalità per il Manufacturing

Il Project Management necessita di funzionalità che permettano la gestione e il monitoraggio di progetti ed attività in diversi settori aziendali, in particolar modo nel Manufacturing dove la gestione della produzione e delle risorse può diventare un tema caldo. Tenere sotto controllo numerose attività può diventare complicato, ecco perché è necessario avere uno strumento che possa essere multicanale e di facile condivisione

I sistemi ERP ottimizzano la strategia di project management grazie a 4 punti di forza:

Gestire al meglio le singole attività di progetto

Per realizzare un progetto è necessario specificare le diverse proprietà per ogni attività, come data di inizio / fine, capacità di carico, rapporto tra le attività, pianificando le specificità del lavoro per i gruppi ed i singoli partecipanti.

Un sistema ERP come Microsoft Dynamics AX, dal primo di novembre disponibile all’interno della soluzione in cloud Microsoft Dynamics 365 for Operations, consente di gestire giorno per giorno tutte le attività di un progetto, da quelle finanziarie a quelle amministrative, anticipando possibili ritardi e lasciando il tempo ai project manager e al loro team di valutare e registrare la percentuale di completamento di ciascuna attività, consentendo loro di fornire report e di ottenere aggiornamenti live in merito al completamento del progetto, registrando inoltre con semplicità le ore di lavoro, sia on site sia da remoto.

Ottimizzare il flusso di gestione dei progetti

Ottenere informazioni precise consente di abbreviare il ciclo di progettazione, produzione e fatturazione. Un ERP come Dynamics AX permette di controllare efficacemente i cicli di produzione poiché è possibile monitorare le risorse impiegate, il timing e le giacenze di materiali. Grazie alla possibilità di fatturare più progetti per un cliente, inoltre, permette al project manager di evitare ritardi, prevedere la liquidità, gestire la realizzazione dell’intero progetto, controllando, nel contempo, le parti assegnate ad ogni team member.

E se i requisiti di un cliente cambiano nel corso della realizzazione del progetto, grazie a Dynamics AX il project manager potrà aggiungere i nuovi costi e ricavi e organizzare, le operazioni integrative, comunicando in tempo reale con il suo team.

Incrementare la produttività

Un sistema ERP può aiutare a definire nuovi progetti rapidamente.La creazione di un progetto viene facilitata utilizzando i modelli creati a partire da progetti precedenti. Visualizzazioni dinamiche permettono di valutare rapidamente i progetti in corso e quelli in agenda (forecasts a partire da offerte di commessa), le risorse attualmente impegnate e/o necessarie in futuro, evitando i colli di bottiglia prima che si manifestino. Potendo monitorare a livello omnicanale tutti i progetti, e facilitando la comunicazione tra il project manager ed i membri del team, si ottiene un aumento di produttività, snellendo le lungaggini derivanti dall’utilizzo di sistemi differenti. Grazie a Dynamics AX il project manager ha a disposizione una soluzione all-in-one da condividere con la sua squadra.

Ottenere una visione strategica di business

Il project manager può creare, direttamente nel sistema ERP, gerarchie significative dei progetti in corso o che si sono conclusi, classificandoli in base a criteri di ordinamento da lui selezionati, in modo da avere una panoramica dei costi e delle varie attività ed ottenere una visione dettagliata della redditività. Un’ampia possibilità di esportazione di tuti i dati, filtrabili a piacere, in fogli Excel strutturati premette di creare visualizzazioni diverse ed avere un rendering migliore.

Grazie alle capacità predittive e analitiche della soluzione, inoltre, il project manager ha a disposizione dati strategici per aiutare a identificare le tendenze del mercato, acquisire i progetti giusti, ed evitare di intraprendere progetti a scarso rendimento. Questo consente un migliore impiego delle risorse, garantendo la creazione di team specifico, adatto al singolo progetto.

