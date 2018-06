Focus 2018 sulla Data Science

Essere un Data Scientist, non è un lavoro facile, richiede molte skill differenti soft e hard. Il lavoro implica la gestione di una grande quantità di dati complessi e non strutturati per ottenere risultati per operazioni aziendali efficienti. A ciò si aggiunge la competenza nella progettazione di data strategy integrata con i programmi software, l’analisi, la visualizzazione e la verifica dell’ipotesi. Ecco alcune tendenze da tenere d’occhio:

Competenze di business intelligence

La business intelligence è un campo ampiamente emergente che ogni Data Scientist dovrebbe considerare di imparare. Queste competenze richiedono la capacità di spiegare il data set e l’analisi stessa, tramite supporto visivo, ai responsabili delle decisioni di qualsiasi organizzazione. In Microsoft Dynamics 365 lo strumento di BI è integrato, Power BI, semplice, efficace, intuitivo, analizza e trasforma in grafici i dati real time. Il Data Scientist dovrebbe avere eccellenti capacità di comunicazione e avere la capacità di approfondire i dati che hanno raccolto dal data mining e garantire che il lavoro sia chiaro, utile e completo per tutti i settori dell’azienda

Approfondire la tecnologia del digital twin

I digital twin (gemelli digitali) incorporano l’analisi del software, il machine learning e l’AI con i dati per produrre modelli di simulazione digitale che fanno riferimento al sistema del mondo reale. Hanno la capacità di aggiornarsi continuamente da numerose fonti per caratterizzare lo stato e le condizioni di lavoro in tempo reale. In termini di IoT, i progetti sono promettenti e guidano l’interesse nei prossimi anni. Le imprese usano i digital twin ben progettati e competenti per migliorare il loro processo decisionale. Sono connessi con il mondo reale e facilitano le imprese con la buona comprensione dello stato di sistema con operazioni potenziate e risposta tempestiva alle variazioni. La metodologia digitale gemellare non comprende un singolo passaggio, ma include vari passaggi tra cui la sua implementazione, l’evoluzione con il periodo di tempo, l’applicazione dell’analisi statistica e una risposta efficace agli obiettivi amministrativi. La metodologia digitale gemellare integrata si rivelerà utile per i marcatori digitali, i pianificatori urbani e industriali e gli operatori sanitari.

Comprendere l’importanza dell’Intelligenza Artificiale (AI) e dell’Internet of Things (IoT)

L’intelligenza artificiale (AI) ha acquisito molta importanza negli ultimi anni, mirando a sviluppare comportamenti più avanzati e un’eccellente interazione con oggetti e persone. L’AI diviene così un progresso dinamico per robot, droni e smart car fornendo una maggiore efficienza all’ IoT che collega il cliente e i sistemi industriali. L’IoT ha finalmente ottenuto l’approvazione che meritava. Secondo recenti rapporti, l’IoT ha maggiori probabilità di toccare $ 6 trilioni entro il 2021, poiché ora l’uso di dispositivi reattivi e reti più intelligenti ed efficienti è diventata una delle necessità di tutte le organizzazioni.

