Gartner riconosce Microsoft leader BI per l’11°anno

Gartner per l’11 ° anno consecutivo, posiziona Microsoft come leader nel Magic Quadrant 2018 di Gartner per le piattaforme di Analytics e Business Intelligence, e per il 3° anno è posizionata più a destra per completezza di visione all’interno del quadrante dei Leader.

MHT ha al suo interno, una nutrita ed esperta squadra di professionisti della Business Intelligence, grazie ai quali abbiamo raggiunto la Gold Data Analytics Competence, confermando la nostra expertise di team ed aziendale.

PowerBI è la soluzione per Analytics e Business Intelligence che rivoluziona e facilita la gestione dei Big Data. Ecco alcune delle peculiarità della soluzione:

High value : gli utenti possono iniziare gratuitamente con Power BI Desktop . Le aziende possono quindi scegliere di concedere la licenza agli utenti singolarmente a un costo mensile basso o estendere la capacità con Power BI Premium . Power BI è facilmente integrabili con numerosi tool, in modo da essere semplice e veloce sia da eseguire sia da usare.

: gli utenti possono iniziare gratuitamente con . Le aziende possono quindi scegliere di concedere la licenza agli utenti singolarmente a un costo mensile basso o estendere la capacità con . è facilmente integrabili con numerosi tool, in modo da essere semplice e veloce sia da eseguire sia da usare. Soluzione analitica completa : funzionalità che consentono agli utenti di modellare, analizzare e creare autori di informazioni utili e strategiche per il business . Le organizzazioni godono di un’architettura flessibile che offre una forte integrazione con Microsoft Dynamics 365 , per offrire un sistema che garantisca una gestione del business a tutto tondo

: funzionalità che consentono agli utenti di modellare, analizzare e creare autori di informazioni utili e strategiche per il . Le organizzazioni godono di un’architettura flessibile che offre una forte integrazione con , per offrire un sistema che garantisca una gestione del a tutto tondo Gestione centralizzata : le aziende possono gestire e distribuire il contenuto BI con pochi clic. Possono sfruttare l’agilità delle analisi self-service con IT governance di Power BI .

: le aziende possono gestire e distribuire il contenuto con pochi clic. Possono sfruttare l’agilità delle analisi self-service con di . Scala globale : grazie alla flessibilità di questo tool , è possibile implementare la soluzione in tutte le sedi a livello mondiale.

: grazie alla flessibilità di questo , è possibile implementare la soluzione in tutte le sedi a livello mondiale. Sicurezza, governance e conformità: le aziende possono fare affidamento su una piattaforma BI che consente di rispettare severi standard di data integrity e certificazioni del settore, oltre a mantenere i propri dati protetti e controllare il modo in cui è accessibile e utilizzato.

