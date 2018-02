I 3 pilastri della Digital Transformation per il B2B

La digital transformation è diventato non solo un concetto trasversale e necessario per la società, ma è divenuto un assioma per ogni azienda che voglia essere competitiva sul mercato.

Nel mercato B2B, in particolare, l’accelerazione di alcuni settori industriali ha evidenziato alcuni pilastri di questo rapido sviluppo.

I pilastri si trovano ad essere l’intelligenza artificiale (AI), le tecnologie e l’IoT stesso e la blockchain, e su di essi le aziende e i manager devono implementare le strategie e gli obiettivi per accelerare il business

AI

Oltre a quanto già noto sull’intelligenza artificiale, fondamentale importanza stanno assumendo l’intelligenza integrata, il Machine Learning as a Service (MLaaS) e gli open data. L’intelligenza artificiale incorporata all’interno di un’applicazione può aggiungere una vasta gamma di funzionalità, dall’analisi predittiva a utili chatbot. Sta già influenzando spazi come il mercato ERP, in cui l‘intelligenza artificiale integrata fornisce informazioni e servizi predittivi basati su dati storici e sulla reazione di prestazioni precedenti e catalizzatori esterni o non identificati.

Blockchain

La tecnologia blockchain faciliterà un’ampia gamma di funzionalità per un ampio numero di settori. I maggiori impatti si vedranno nei mercati Fintech e Finserve, ma vi sono già applicazioni per cloud storage, sicurezza e supply chain. Le offerte incentrate sulle transazioni stanno già abbracciando l’idea della blockchain per le sue caratteristiche di crittografia e trasparenza. Può migliorare la sicurezza dei dati sensibili per i pagamenti e-commerce o i gestori finanziari e semplificare le operazioni con l’elaborazione dei pagamenti senza attrito.

La sicurezza è stata la seconda più grande industria colpita dalla tecnologia blockchain. Alcune aziende la stanno usando per proteggere tutto dalle reti IoT su larga scala ed i sistemi di gestione degli accessi allo streaming di dati e all’archiviazione di criptovalute.

Alcune società di cloud storage e database hanno adottato la blockchain per distribuire storage e crittografare i file. Qualsiasi numero di strumenti SaaS potrebbe integrare un qualche tipo di blockchain come servizio per rafforzare immediatamente la sicurezza.

IoT

L’IoT sta rapidamente trasformando molti settori dell’industria dal manufacturing, all’agricoltura fino alla logistica.

L’IoT ha portato a un enorme afflusso di informazioni e ha consentito alle aziende di accumulare, analizzare e distribuire i dati in modo innovativo e accessibile.

L’ edge computing è una nuova derivazione dell’IoT che migliora il calcolo e l’elaborazione dei dati localizzando la memoria iniziale prima dell’implementazione del cloud, per migliorarne l’efficienza e l’efficacia.

Settori come quello manifatturiero, che appaiono meno tecnologicamente innovativi in superficie, stanno abbracciando l’IoT attraverso l’uso di gemelli digitali, che forniscono repliche virtuali di dispositivi hardware. È un modello proattivo in grado di ridurre il fallimento degli endpoint e rafforzare l’analisi della macchina attraverso un monitoraggio continuo.

