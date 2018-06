I benefici della Robotic Process Automation per il Manufacturing

I Big Data all’interno del settore Manufacturing sono in continuo aumento, ma resistono ancora molti processi manuali che consumano tempo, impedendo di sfruttare appieno le informazioni operative per trarne vantaggio.

Strategie più efficaci, snellimento dei processi sono fondamentali per incrementare il proprio business, ciò è possibile grazie all’inserimento della Robotic Process Automation (l’automazione dei processi robotizzati ,RPA)

L’RPA è un’evoluzione del processo del flusso di lavoro. Più il processo è in grado di gestire in modo intelligente queste funzioni aziendali in maniera autonoma, più si avvicina all’ RPA. La tecnologia in grado di apprendere le sfumature delle decisioni giornaliere che orchestrano il flusso di lavoro può iniziare a gestire questi processi con un numero sempre minore di interventi umani. È l’AI (Intelligenza Artificiale), le capacità di apprendimento e la capacità di impostare e misurare tollerabili “soglie di certezza” che consentono a questo processo di diventare sempre più autonomo.

Informare i manufacturers non è sufficiente: è fondamentale la pratica. Implementare una soluzione che includa la RPA, come Microsoft Dynamics 365 sottolinea subito le nuove best practices e fa percepire quanto fossero obsolete quelle precedenti, quanta carta è stata sprecata, quante lungaggini inutili. La digitalizzazione non solo della supply chain, ma anche dei processi produttivi stessi, garantisce la possibilità di creare uno storico completo, che non riscontri più problemi di storage grazie alle potenzialità del cloud.

La sofisticatezza robotica dell’RPA elimina gli errori nell’alto volume di attività di routine e consente alle risorse di concentrarsi maggiormente sulle restanti eccezioni, per consegnare al meglio un progetto gestendolo nelle sue peculiarità.

I dati di feedback che provengono dal mondo RPA vanno a costituire la base per un controllo sempre più dettagliato ed analisi e misurazioni che conducono ad operare le scelte più opportune per migliorare e far crescere la produttività.

Un esempio di soluzione è l’integrazione con un ERP come Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations per recepire in tempo reale le informazioni relative alla programmazione e pianificazione della produzione, ma anche l’opportunità di procedere a rilevazioni in tempo reale grazie all’integrazione con la tecnologia IoT. Diviene così possibile garantire la funzionalità ed efficienza degli strumenti di RPA attraverso la Predictive Maintenance di Microsoft Cortana Analytics, fondamentale per la produzione. Gli interventi tecnici sono programmati, e l’impatto sulla supply chain è minimo: il guasto, come imprevisto, diviene prevedibile.

