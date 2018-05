I benefici dell’IoT per l’healthcare

L‘internet-of-things (IoT) sta per conquistare il settore sanitario. Entro la fine di quest’anno, ci saranno più di 23 miliardi di dispositivi connessi, con un numero che raggiungerà i 75 miliardi entro la fine del 2025. Mentre molti di questi dispositivi saranno utilizzati per disparati usi, anche per salvare vite umane.

Ecco alcuni benefici dell’uso dell’IoT nel settore healthcare:

Training: Medici, infermieri e studenti di medicina saranno dotati di dispositivi di formazione sanitaria avanzata, che possono dare loro un feedback in tempo reale e imitare i sintomi del paziente. La sofisticazione e la disponibilità diffusa di questi dispositivi renderà più semplice addestrare nuovi professionisti medici su grandi distanze e potrebbe persino essere in grado di guidarli da soli verso un’istruzione più completa.

Medici, infermieri e studenti di medicina saranno dotati di dispositivi di formazione sanitaria avanzata, che possono dare loro un feedback in tempo reale e imitare i sintomi del paziente. La sofisticazione e la disponibilità diffusa di questi dispositivi renderà più semplice addestrare nuovi professionisti medici su grandi distanze e potrebbe persino essere in grado di guidarli da soli verso un’istruzione più completa. Monitoraggio remoto del paziente . L’ IoT rivoluzionerà anche il monitoraggio remoto dei pazienti, in particolare per i pazienti che devono gestire dispositivi medici. Ad esempio, l’ IoT potrebbe rendere più semplice e più facile controllare regolarmente la glicemia o potrebbe dirti quando la pressione sanguigna sta salendo sopra il normale. I dispositivi collegati potrebbero inviare questo feedback, in tempo reale, al proprio medico di base, che potrebbe essere in grado di intervenire più rapidamente che mai. Se applicato a pazienti a rischio di infarto o ictus, i benefici diventano ancora più evidenti.

. L’ rivoluzionerà anche il monitoraggio remoto dei pazienti, in particolare per i pazienti che devono gestire dispositivi medici. Ad esempio, l’ potrebbe rendere più semplice e più facile controllare regolarmente la glicemia o potrebbe dirti quando la pressione sanguigna sta salendo sopra il normale. I dispositivi collegati potrebbero inviare questo feedback, in tempo reale, al proprio medico di base, che potrebbe essere in grado di intervenire più rapidamente che mai. Se applicato a pazienti a rischio di infarto o ictus, i benefici diventano ancora più evidenti. Cura preventiva. La medicina preventiva è sottovalutata e spesso trascurata da persone che non credono di aver bisogno di controlli regolari. L’ IoT potrebbe rendere questi controlli regolari più convenienti e potrebbe persino farli diventare parte della vita di tutti i giorni; immagina di avere un dispositivo che possa monitorare in modo proattivo i tuoi organi vitali e dirti esattamente quando hai bisogno di ulteriori cure.

La medicina preventiva è sottovalutata e spesso trascurata da persone che non credono di aver bisogno di controlli regolari. L’ potrebbe rendere questi controlli regolari più convenienti e potrebbe persino farli diventare parte della vita di tutti i giorni; immagina di avere un dispositivo che possa monitorare in modo proattivo i tuoi organi vitali e dirti esattamente quando hai bisogno di ulteriori cure. Ottimizzazione del flusso di lavoro. I professionisti del settore medicale sono inoltre impazienti della capacità di IoT di controllare l’ottimizzazione del flusso di lavoro. Grazie a una soluzione come Microsoft Dynamics 365 integrata con la tecnologia IoT, può rendere più agile e smart il flusso del lavoro, l’anagrafica dei pazienti, lo storico delle cartelle. Rendere efficace ed efficiente il workflow garantisce che la diagnosi possa avvenire in maniera più rapida e anche più puntuale.

Per saperne di più sulle soluzioni Microsoft Dynamics 365 per l’healthcare contattaci e seguici sui nostri social