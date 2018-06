I vantaggi di un ERP cloud based

Gli strumenti tecnologici basati sul cloud offrono un meccanismo economico e flessibile per le organizzazioni. La scalabilità, la flessibilità e i risparmi sui costi offerti da un ERP basato sul cloud rendono conveniente lo spostamento per le aziende.

Ecco alcuni vantaggi:

Mappatura dei processi

Microsoft Dynamics 365, la soluzione all in one cloud based, è in grado di mappare e gestire i processi aziendali dai più semplici ai più complessi fino anche a quelli più critici. Il passaggio al cloud è l’opportunità di sciogliere i costi di conversione nel progetto più ampio, e rivolgendosi a una società come MHT è possibile essere supportati nella trasformazione digitale in modo tale da rendere ancora più efficaci gli indicatori di prestazioni chiave per il business. Allineando i processi aziendali con le migliori pratiche per il proprio settore, si facilita anche l’implementazione più semplice e rapida dell’ERP cloud, vedendo i risultati in un periodo breve.

Fare un bilancio dei punti di integrazione

La gestione della migrazione all’ERP in cloud, è una straordinaria opportunità per fare il punto su tutti i punti di integrazione. Un ERP basato sul cloud offre capacità interne che possono effettivamente sostituire alcune di queste applicazioni di terze parti, il che a sua volta contribuisce in modo significativo alla gestione efficiente contabilità. Per tutti gli altri punti di integrazione, la società di consulenza può supportare nella gestione dell’integrazione.

Gestire il trasferimento dei Big Data

I dati sono un pilastro fondamentale per l’ERP. Durante la transizione dell’ERP verso il cloud, è necessario prendere alcune decisioni difficili relative ai dati. E’ utile fare alcune considerazioni preliminari come:

Quanti anni di dati archiviati sarebbe necessario caricare sull’ ERP cloud?

Quali ulteriori attività di elaborazione dei dati è necessario intraprendere per semplificare i dati?

Comprensione dei principali problemi di compatibilità dei dati, come i formati delle code page.

Determinazione dei ruoli e delle responsabilità delle persone per salvaguardare i dati durante la transizione.

Orientamento e formazione dell’utente finale

Grazie all’interfaccia utente semplice e intuitivo Dynamics 365 garantisce un apprendimento da parte delle risorse semplice ed immediato. Ciò non toglie che sia necessario pianificare una formazione completa per l’utente. Da gestire al meglio le comunicazioni aziendali per trasmettere notizie sulle applicazioni di terze parti rimosse dall’infrastruttura e su tutte le novità invece implementate. In questo caso ha senso iniziare a investire in un database di errori noti (KEDB) o in una directory della knowledge base che può aiutare gli utenti finali a risolvere rapidamente le loro query senza dover aumentare i ticket di supporto IT.

Conoscere le funzionalità dell’ERP basato su cloud

Uno dei maggiori errori commessi dalle aziende durante la pianificazione e l’esecuzione dell’ERP dal locale al cloud sta nel chiudere gli occhi sulle nuove funzionalità che il cloud ERP può aggiungere al proprio sistema esistente. Prendiamo, ad esempio, il fatto che le soluzioni ERP cloud sono più in sintonia con la gestione delle comunicazioni dei dispositivi mobili rispetto agli ERP locali. Ciò può aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di mobilità molto più rapidamente. Un altro esempio è come gli ERP cloud consentono backup di dati e disaster recovery più rapidi. Il backup dei dati sempre crescenti dell’azienda sul cloud è abbastanza semplice impostando le regole di sincronizzazione. Anche il ripristino dei dati di backup non richiede molto tempo. Questo può essere un notevole incentivo per la continuità della business continuity. Trascurando questi vantaggi durante l’aggiornamento ERP, le organizzazioni rischiano di cedere tali opportunità derivanti dalla flessibilità, dalla scalabilità e dalla convenienza intrinseche del cloud computing.

