I vantaggi di unire ERP e CRM

I clienti sono il focus di qualsiasi attività commerciale. Ma quando i dati dei clienti sono distribuiti su più sistemi, c’è la possibilità che le informazioni manchino, si perdano o si duplichino inutilmente.

La maggior parte delle aziende dispone ancora di sistemi in cui il CRM si alimenta con nuove attività, clienti etc e l’ERP consente loro di ottimizzare la redditività. Combinando questi sistemi, le aziende hanno un’unica fonte per tutti i dati e le transazioni dei clienti, dai dettagli di contatto, dalle spedizioni e dalla cronologia dei crediti alle quotazioni, agli ordini e alle richieste di assistenza clienti. Quindi, se un operatore da vendite, contabilità o operazioni accede ad un’anagrafica del cliente è in grado di avere una stessa unica visione completa a 360 gradi dello stesso, con la giusta enfasi sulle informazioni di propria competenza ed interesse.

Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 offre esattamente questo tipo di vantaggio combinando le funzionalità di un ERP e un CRM, esteso in tutte le sue accezioni di Customer Service, contatto, marketing, offering, assistenza.

Qui sotto alcuni vantaggi di una soluzione, come Dynamics 365, che coniughi le potenzialità di un ERP e un CRM:

1. Miglioramento dei processi di vendita

Il sales team ha accesso alla cronologia degli ordini dall’ERP oltre ai dati dei clienti nel CRM, migliorando così la possibilità di raggiungere e chiudere un accordo quando si presenti una potenziale nuova lead piuttosto che attivare nuove opportunità anticipando eventuali richieste. Se si conosce la frequenza con cui i clienti effettuano gli ordini, è possibile contattare in modo proattivo il cliente prima del prossimo ordine previsto per l’up-selling o il cross-sell.

2. Elaborazione degli ordini e ricavi

L’elaborazione degli ordini è più veloce perché quando un venditore inserisce un preventivo o un ordine nel sistema CRM, i dati vengono automaticamente trasferiti nel sistema ERP, eliminando la necessità di inserire manualmente i dati da e-mail, report stampati di vendita o moduli cartacei completi, garantendo un aumento dell’efficacia e dell’efficienza.

Il libero flusso di dati tra i sistemi CRM ed ERP con aggiornamenti automatici delle modifiche ai dettagli e agli ordini dei clienti consente inoltre alle aziende di spedire i prodotti più rapidamente con meno errori, con conseguente consegna e fatturazione più rapida dei prodotti.

3. Forecasting più accurato

Il CRM offre un quadro di quali campagne di marketing generano coinvolgimento mentre l’ERP rivela i prodotti più venduti del momento, fornisce lo storico delle vendite ed il loro andamento. Questi dati combinati possono essere utilizzati dalle operations per prevedere la domanda del prodotto con maggiore precisione. Un opportuno modulo di Demand Planning offre già all’interno di Dynamics 365 for Finance and Operations la possibilità di realizzare previsioni di vendita sulla base dello storico in linea.

4. Logistica più efficiente

Nell’ottica di una gestione agile del WMS avere scorte non adeguate, per eccesso piuttosto che per esaurimento delle stesse è dannoso a causa della mancanza di date di consegna certe, diminuzione della soddisfazione del cliente e offuscamento della reputazione di affidabilità dell’azienda. Se gli articoli sono presenti in eccesso rispetto alla domanda (cattiva pianificazione cui Dynamics 365 for Finance and Operations può porre rimedio con le proprie funzionalità standard di Master Planning) piuttosto che soggetti ad esaurimento (e quindi a non soddisfacimento delle richieste del Cliente), si generano situazioni di inefficienza che costituiscono uno dei principali rischi della catena di approvvigionamento. Si entra spesso in una logica di operatività in emergenza, con aumento degli ordinativi urgenti (sia di approvvigionamento che vendita) che conduce ad un impatto negativo sulla prestazione aziendale complessiva ed alla generazione di costi aggiuntivi per soddisfare le consegne rapide.

