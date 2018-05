Industry e Manufacturing 4.0

Il processo della Quarta Rivoluzione Industriale ha dato vita allo sviluppo dell’Industry 4.0, il processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa.

Le nuove tecnologie, che sono in costante crescita, seguono quattro direttrici di sviluppo:

Data : utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, che si declinano in Big Data , Open Data , Internet of Things , machine-to-machine e cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione.

: utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, che si declinano in , , , e per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione. Analytics : una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi viene utilizzato solo l’1% dei dati raccolti e invece grazie al machine learning , le macchine imparando potrebbero sviluppare valore strategico.

: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi viene utilizzato solo l’1% dei dati raccolti e invece grazie al , le macchine imparando potrebbero sviluppare valore strategico. Touch: l’interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce “ touch ”, sempre più diffuse, e la realtà aumentata ( AR ).

l’interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce “ ”, sempre più diffuse, e la realtà aumentata ( ). Additive Manufacturing: passaggio dal digitale al “reale” e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.

Il Manufacturing è il settore in cui l’Industry 4.0 ha avuto un impatto più significativo e coerente. L’inserimento delle nuove tecnologie indicate qui sopra, ha aperto lo scenario allo “Smart Manufacturing” in cui il digitale ha dato una rapida svolta ai processi produttivi e strategici. Il sostegno di una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, che coniuga all in one le funzionalità ERP e CRM, diviene fondamentale: la gestione del WMS, la gestione delle risorse, la strutturazione di modelli digitali permette non solo di tenere un archivio ben strutturato, consultabile ma di innovare con maggiore facilità, il tutto integrato con il mondo Microsoft di Azure, IoT, Machine Learning.

Per saperne di più contattaci e seguici sui nostri social