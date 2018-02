Inside MHT – Febbraio ’18

MHT al Modern Manufacturing Day della Microsoft Digital Week

Dal 12 al 18 marzo Milano diventerà capitale della digital transformation grazie alla Milano Digital Week: 7 giorni all’insegna dell’innovazione, del business e del networking dedicato al confronto sul futuro del mercato e delle strategie più efficaci.In questo contesto, Microsoft, con la collaborazione dei propri Partner, ha deciso di organizzare la Microsoft Digital Week, dove verrà presentato il meglio dell’industry 4.0 e della digital transformation.Il 14 marzo sarà la giornata dedicata al Manufacturing, e MHT, porterà la propria ventennale expertise nel settore e sarà presente con uno speech sul tema e altre due keynote sessions

MHT ottiene la Gold Cloud Customer Relationship Management Competence

MHT estende le sue competenze in ambito CRM e diventa Microsoft Partner con competenza Gold Cloud Customer Relationship Management per agevolare le imprese a cogliere le opportunità della Digital Transformation.MHT diventa Microsoft Partner con competenza Gold Cloud Customer Relationship Management, Un grande riconoscimento che conferma non solo l’expertise nella realizzazione e gestione di importanti progetti, ma anche la costante formazione e crescita dei professionisti all’interno del nostro team.

Complimenti a tutto l’MHTeam che ha contribuito a questo successo!

MHT ottiene la Silver Collaboration and Content competence

A poche settimane dal raggiungimento della Gold Cloud Customer Relationship Management MHT acquisisce la Microsoft Silver Collaboration and Content competence, che consente ai partner certificati di fornire servizi associati a Microsoft SharePoint. Grazie all’impegno di tutto l’MHTeam che è in continua e costante formazione per raggiungere importanti risultati di business.

10 anni di MHT on Snow – Sabato 03.02

Sabato 3 febbraio l’MHTeam si è trasferito sulla neve, lasciando momentaneamente il digitale, per sciare in maniera del tutto analogica! 10 anni di MHT on Snow tra sciolina e digital transformation…come avranno sciato quest’anno? Qui sotto qualche scorcio della giornata