Inside MHT– Marzo ‘18

MHT alla Microsoft Digital Week

Il 14 marzo l’MHTeam era al Modern Manufacturing Day, in occasione della Microsft Digital Week. Abbiamo partecipato all’evento con due breakout session: una mattutina dedicata al Customer Service e al modulo Marketing di Microsoft Dynamics 365, con speaker il nostro Andrea Cisolla, Pre-Sale Manager MHT; quella pomeridiana era dedicata, invece, al Future Manufacturing (IoT, Big Data, Machine Learning e AI) con speaker il nostro CTO, Marco Auddino. In Sala Plenaria, abbiamo presentato la nostra case di successo con Irritec, che ha parlato delle grandi evoluzioni aziendali che ha avuto grazie alla nostra consulenza e a Microsoft Dynamics.

L’esperienza per MHT è stata molto positiva, e abbiamo avuto anche un riscontro sui media, con articoli di giornale, video etc. Grazie alle nostre sessioni verticali che hanno toccato temi che spaziano verso nuovi orizzonti di innovazioni: non solo CRM (in cui siamo sempre più evoluti), non solo ERP (ambito in cui siamo tra i leader del manufactruing), ma anche nuove tecnologie sempre più importanti per l’accelerazione del business. Ad maiora MHT!

MHT al Kick off Engineering

Il 12 marzo a Roma si è svolto il Kick Off della nostra capogruppo Engineering dove tra digital transformation, PA e innovazione per l’healthcare si sono prospettati i futuri scenari di business. Gli ambiti dell’innovazione sono molteplici: informatizzare i processi significa automatizzare e ottimizzare le procedure applicative per renderle aderenti al sistema aziendale e agili per gli utenti. Significa quindi ottimizzare il tempo in azienda, andando a massimizzare le risorse impiegate. Questi sono gli obiettivi che il gruppo si pone per il prossimo anno. Il fatturato ha raggiunto e superato gli obiettivi prefissati arrivando a superare il miliardo di euro, ad maiora!