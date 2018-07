InsideMHT– Giugno ‘18

MHT al “customer & user engagement per il settore banking ed insurance”

Il 19 giugno all’evento organizzato dalla capogruppo Engineering a Milano, sul “customer & user engagement nel settore banking ed insurance” il nostro CTO Marco Auddino ha tenuto uno speech sull’importanza della digital transformation all’interno di questi settori. Una soluzione all in one come Microsoft Dynamics 365 risponde a tutti i requisiti dettati dal settore di riferimento, poiché il digital deve essere di supporto per allargare la customer experience grazie alle nuove esperienze multicanale. La soluzione incontra anche tutte le nuove esigenze derivanti dall’entrata in vigore del GDPR, e più in generale, della data integrity. Uno speech digi-illuminante!