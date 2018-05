La Digital Transformation in azienda

La digital transformation si sta diffondendo in tutte le realtà aziendali, in alcune con maggiore pervasività in altre meno: ma non si può più prescindere dal farci i conti.

Uno dei temi più difficili nella trasformazione digitale è passare dalla visione strategica all’operatività. Si creano molte resistenze: molti CIO e le organizzazioni pensano di essere in ritardo rispetto ai loro pari nella trasformazione, quando non è così; i dubbi e le perplessità sono molto diffusi, ma spesso sono dovuti solo a una mancanza di informazione.

Anche le organizzazioni più disponibili alla digital transformation incontrano delle difficoltà sia a livello pratico, nella misura in cui il budget non viene gestito nel migliore dei modi, sia a livello strategico, con resistenze significative a livello di change management.

Ecco qui qualche suggerimento:

Trovare i “disruptors” all’interno dell’azienda

All’interno del nucleo aziendali, ci sono persone che hanno compreso più rapidamente di altre, l’importanza della digital transformation e di una rapida trasformazione digitale e metodologica. Normalmente, sono delle persone del middle management, che forse ricevono anche feedback negative dai loro manager diretti perché troppo innovativi. Il ruolo del CIO comprende anche il confronto con queste figure e comprendere come “sfruttare” la loro innata spinta all’innovazione per divulgarla all’interno dell’azienda, renderli brand ambassador della digital transformation, abbattendo dall’interno le resistenze dei colleghi.

Personalizzare i sistemi interni

Ad oggi, le aziende si sono concentrate sulla digitalizzazione del front end del percorso del cliente con esperienze personalizzate e senza attriti. La prossima era è quella di portare quelle intuizioni chiave ai sistemi interni, ai processi aziendali e al coinvolgimento dei dipendenti. I CIO e i responsabili IT devono assumere un ruolo proattivo nel far avanzare l’interno della propria azienda con strumenti e esperienze su misura basati sulla personalità dei dipendenti, nonché digitalizzare i flussi di lavoro e abilitare funzionalità self-service per aumentare la produttività. Uno strumento come Microsoft Dynamics 365 diventa il giusto tool per implementare soluzioni che si adattano a degli standard, ma nel contempo, personalizzate sulle specifiche logiche aziendali per supportare il cambiamento digitale.

Rendere rilevanti i dati

Le aziende sono sempre più data driven , ma non tutti i dati sono utili per il business. Ecco perché diviene fondamentale una funzione di Data Analytics all’interno dell’azienda. All’interno del team della business intelligence è utile ci sia qualche collaboratore del CIO, in maniera tale che sia possibile avere una visione sintetica e strategica. Come CIO questo rafforza la leadership digitale, e un team forte coeso, grazie ad una migliore gestione del flusso informativo.

Conoscere il proprio budget

Grazie agli analytics, al machine learning i flussi di dati sono sempre aggiornati real time. Grazie all’integrazione con Power BI di Microsoft Dynamics 365, questi stessi dati sono utili per costruire una strategia efficace, efficiente e on budget di digital transformation. Questo consente di investire quanto basti da fare in modo di avere un aumento di ROI in tempi brevi.

