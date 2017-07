La digital transformation per le HR

La digital transformation non è più soltanto una questione tecnologica, ma una sfida che coinvolge tutto il capitale umano e impone di sviluppare in ogni area aziendale nuove competenze e professionalità che siano in grado di interpretare al meglio le nuove opportunità di mercato e produrre il cambiamento.

Il digitale infatti sta trasformando anche la gestione delle risorse umane nelle organizzazioni: cambiando alla radice il concetto stesso di spazio e tempo di lavoro, creando i presupposti per forme di organizzazione del lavoro più agili che consentano di recuperare flessibilità e produttività, ma che al tempo stesso richiedano di ripensare regole e modelli di leadership e di diffondere una nuova cultura e nuove skill.

Microsoft Dynamics 365 for Talent è il modulo HR che semplifica molte attività di routine e automatizza molti processi legati al personale dell’organizzazione. I processi includono l’anagrafica dipendenti, l’amministrazione dei benefits, la formazione, la revisione delle prestazioni e la gestione dei cambiamenti.

Grazie a Microsoft Dynamics 365 for Talent è possibile:

Amministrare strutture organizzative.

Mantenere informazioni complete sui lavoratori dall’assunzione fino al pensionamento.

Definire e gestire i piani di prestazione, iscrivere i lavoratori, assegnare la copertura dipendente e designare i beneficiari.

Stabilire e monitorare le politiche di assenza.

Implementare e monitorare la gestione del tempo basata sul profilo dipendente e generare informazioni sul sistema di paghe.

Gestire le competenze dei lavoratori.

Rivedere le prestazioni e implementare gli obiettivi del lavoratore.

Creazione, consegna e analisi di corsi di formazione che includono agenda, sessioni, per permettere corsi di aggiornamento/formazione a tutti i dipendenti e supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi formativi.

Gestire i piani di compensazione

Gestione di computer, mobile che l’organizzazione presta ai suoi dipendenti. È possibile creare piani di risarcimento fisso e variabile, nonché definire le regole che applicano il piano di risarcimento per soddisfare i criteri per tale piano.

La forza del modulo HR, è quella di essere disponibile non solo in versione desktop, ma anche mobile, così da venire incontro alle esigenze di flessibilità e omnicanalità.

Per saperne di più sul modulo Microsoft Dynamics 365 for Talent contattaci e seguici sui nostri social.