La predictive maintenance: una “predizione” di innovazione

La predictive maintenance, ovvero una manutenzione predittiva (PdM) è un insieme di tecniche progettate per aiutare a determinare la condizione di apparecchiature manifatturiere al fine di prevedere quando la manutenzione deve essere eseguita. Questo approccio permette risparmi sui costi oltre la manutenzione preventiva di routine o basati sul tempo, perché le attività sono eseguite solo se giustificate.

Programmare la gestione della manutenzione correttiva, permette di evitare guasti inaspettati alle apparecchiature, pianificando il momento ideale per l’intervento manutentivo, evitando stop inutili e aumentando la sicurezza degli impianti stessi.

Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Operations è naturalmente integrata con il tool di predictive maintenance, che supporta il ciclo della supply chain, consentendo alla produzione un ciclo di vita continuo.

In pochi processi lean, è possibile creare ordini di lavoro che includano tutti i dati tecnici che avranno bisogno di manutenzione specifica in modo da programmarli al meglio. In un mercato orientato sempre più alla digital transformation, in particolar modo customer oriented, è necessario mantenere sempre alti i livelli della produzione specifica, fattibile grazie alla virtualizzazione del prodotto, e alla gestione dell’impianto di produzione stesso.

Questo permette anche alle risorse di poter effettuare un lavoro più efficace ed efficiente, essendo a conoscenza delle attività programmate per lo specifico ordine.

