l’AI intelligente nelle aziende

Il machine learning insieme all’AI apre scenari in cui l’apprendimento digitale delle macchine rivoluziona il business: in alcune aziende è diventato di fondamentale importanza, e si continua ad investire su di esso. Vediamo qualche tip che viene utilizzato nelle aziende più avanzate.

L’AI e il marketing

L’intelligenza artificiale sta facilitando un ecosistema di acquisizione dei clienti. L’AI non solo consente un migliore targeting per potenziali clienti, ma i consumatori e gli acquirenti B2B lo utilizzano per valutare i provider in base a valutazioni (per prestazioni e pertinenza), prezzi, posizione e altro ancora. Diventerà una battaglia tra l’AI del cliente e il fornitore AI. La lealtà sarà più facile da misurare e la capacità di calcolare il vero valore della vita raggiunto. Lo schieramento di AI nei social media è infinito.

Migliorare il recruiting

Il recruting è diventato davvero complicato in parte a causa dell’inefficienza dei consigli di amministrazione e dell’arduo lavoro di abbinamento di candidati e posti di lavoro. L’intelligenza artificiale sta consentendo una migliore corrispondenza dei candidati a opportunità di lavoro veramente rilevanti, consentendo ai datori di lavoro di segnare i candidati in modi più significativi. Ad esempio, le aziende stanno riutilizzando i curricula dei candidati e applicandoli a nuovi posti di lavoro una volta disponibili.

Migliorare il customer service

Secondo Gartner, il 40% delle interazioni con il customer service avrà una componente di AI entro il 2019. In altre parole, i fornitori di servizi avranno accesso a dati migliori per aumentare la performance del customer service e, di conseguenza, la customer satisfaction. L’uso di bot e simili sta aiutando le aziende ad espandersi al servizio 24/7.

Migliorare i servizi

Con la modellazione predittiva, le aziende utilizzano l’intelligenza artificiale per personalizzare le offerte in base alle esigenze dei clienti. I fornitori sanno di più sulle preferenze di un cliente, incluso il metodo di pagamento e i requisiti di adempimento e possono creare offerte digitali per soddisfare. Invece di prodotti personalizzati, le offerte complete saranno personalizzate.

Gestione del WMS

Grazie alla gestione tramite AI, è possibile rimanere sempre aggiornati real time, di quello che accade nel magazzino delle aziende. La gestione delle scorte può diventare un vero problema, ma grazie all’AI tutto può divenire automatizzato riducendo le giacenze e di conseguenza i costi. Questo permette anche una migliore gestione della supply chain.

AI come modello di business

Secondo Gartner, il 2017 ha portato 22 miliardi di dollari in acquisizioni legate all’AI, 26 volte quelle del 2015. Le aziende stanno trovando i modi per essere sempre più competitive usando i bot e poi estraendo i dati dei clienti, cosa che diviene fondamentale. Il mercato dei servizi hardware e software AI è stimato a 58 miliardi di dollari entro il 2019. Trovare modi per integrare l’intelligenza artificiale all’interno delle soluzioni aziendali rende la vostra azienda infinitamente più competitiva e smart.

Se vuoi saperne di più contattaci e seguici sui nostri social